A fines del 2014, la cumbia pop uruguaya, con Rombai y Marama a la cabeza, ingresó a la Argentina y causaron furor. Al punto que en 2015 llegaron a estar entre los tres artistas más escuchados de 2015 en Spotify Argentina. En los inicios, Rombai estaba compuesto por 7 integrantes, pero los principales eran los cantantes: Fer Vázquez y Camila Rajchman.

Pero en pleno éxito, la joven decidió alejarse del grupo -fue reemplazada por Emilia Mernes, y tras un breve paso por la televisión regresó a su país.

Ya de nuevo en tierras Charrúa, Camila se consolidó en los medios y si bien sigue relacionada con la música, aunque los días en que su voz marcaba el ritmo de los boliches quedaron atrás.

.

Sus inicios con Rombai

Rajchman nació en una familia con tradición judía, su abuelo sobrevivió al holocausto, y estudio en la escuela ORT. Fue allí que conoció a Fer Vázquez, y junto a otros amigos, formaron Rombai.

El 27 de diciembre de 2014 lanzaron su primer sencillo en YouTube, Locuras contigo, y fue el inició de un éxito que no paró de crecer y tuvo hasta un documental: Marama - Rombai - El viaje.

"Siempre digo que Rombai fue la gran oportunidad de mi vida. Me ayudó a pararme desde un lugar de ‘sí, puedo. Me dejo de castigar para salir adelante y ser feliz’. Lo previo fue muy duro, pero me hice fuerte para lo que se vendría, aunque nunca me imaginé ese furor", contó en diálogo con TN.

Fer Vázquez y Camila Rajchman en unos de los videos de Rombai.

En marzo del 2016, un posteo en Instagram generó sorpresas entre los fans: la banda informó que Camila dejaba de formar parte del grupo. "Si seguía me hubiese ido de otra forma que no iba a estar buena. Me fui feliz. Podría haber sido mejor, obvio. Pero le tengo mucho cariño a esa etapa vivida", indicó.

En ese entonces abandonó la música y comenzó un camino en la televisión al incorporarse al panal de Gran Hermano 2016: El debate, que se transmitió en América.

Desde ese momento a la fecha, la banda cambió de formación varias veces, pero los fans no pierden la esperanza de que el duo vocal original se vuelva a juntas. “Con Fer nos tendríamos que tomar un largo café y charlar bastante. Sin eso no podría subirme a un escenario para jugar a ser Rombai”, indicó en la mencionada entrevista del 2019.

.

Consolidación en Uruguay

Tras esa primera experiencia en el reality, Camila regresó a Uruguay y comenzó a trabajar en la televisión local. Comenzó con una suplencia en el panel del magazine Desayunos informales y luego se encargó de los móviles del programa.

"Todos los días hago algo distinto y es entretenido. Además de eso, apuesto a las redes sociales”, indicó en referencia a las publicidades que hace en su cuenta de Instagram.

Su crecimiento en los medios no frenó y así llegó a la conducción de Súbete a mi moto en 2019, se convirtió en la host digital del reality Fuego Sagrado y esté año comenzó a encargarse del Backstage del programa ¿Quién es la máscara?.

Y si bien tiene como objetivo seguir creciendo, la música sigue acompañándola. En 2019 comenzó un nuevo proyecto: Blonda, con el que lanzó dos videos en YouTube, pero cuya continuidad se vio interrumpida por la pandemia del Covid.

"Lo dejé ahí para ahorrarme un dolor de cabeza. Sin embargo, ahora estamos retomando conversaciones para poner en marcha nuevos temas. Veremos qué pasa”, dijo tiempo atrás.