Lía Salgado marcó una época de la televisión en argentina. La conductora fue pionera en los talk shows, ciclos que tuvieron elevado rating en los 90 y en los primeros años del siglo XXI. No obstante, pero en 2003 se alejó de la pantalla chica, a la que no volvió sino como invitada en alguna oportunidad.

Mientras tanto, la Licenciada en Ciencias de la Información mantuvo un perfil bajo, se abocó a la radio y a reponerse físicamente tras una operación.

Sin embargo, en la última semana su nombre volvió a resonar con una fuerte denuncia: un hombre amenazó de muerte a su hijo y la periodista hizo público el hecho.

Hablemos con Lía y otros éxitos

Hubo un tiempo en que Salgado fue la reina de las tardes, encabezando diferentes ciclos: "Sin vueltas", Hablemos claro" y "Hablemos con Lia". Allí, diferentes personas del público se presentaban planteando sus problemas, mientras eran aconsejados por especialistas en psicología, medicina o leyes y recibían la opinión de panelistas, en representación del imaginario popular.

"El abuelo se fue con una chica joven”, “Descubrí que mi pareja es bisexual”, eran algunos de los problemas que levantaban polémica y generaban gran interés en la audiencia.

Luego, condujo un ciclo de entrevistas en canal 7, pero el programa no cumplió con sus expectativas y se fue a la radio, donde trabajó hasta 2019, pasando por diferentes emisoras.

Vida familiar

Salgado siempre fue muy discreta y preservó su vida personal. En una entrevista con La Nación se limitó a contar que se casó, tuvo un hijo (Santiago Salgado) y que luego se separó.

En esa misma nota contó que logró superar el cáncer de útero en pleno éxito de Sin vueltas. En el trascurso de tres años se sometió a dos operaciones: una de útero y otra de intestino. "Me sacaron el útero y no pude tener más hijos", reveló.

"Fueron tres años en total. Y el programa duró casi diez. En esa época yo vivía en un frasco de mayonesa. Trabajaba y el resto del tiempo se lo dedicaba a mi hijo. No podía ir a ningún lado. Estas cosas, así como las enfermedades que tuve, contribuyeron a que yo quisiera dejar todo en un momento porque fue demasiado", agregó.

El problema en la columna que le trajo complicaciones

En 2012, tras sufrir una caída en la calle, acudió a diferentes médicos, pero ninguna encontraba la razón de su dolor. Fue así que llegó al Fleni y dieron con el diagnóstico: le hallaron un quiste sinovial, que es un quiste que está pegado al ciático.

"En ese entonces, la operación salió perfecta, lo que pasaba era que me costaba caminar o realizar actividades sencillas, tenía que usar un carrito para ayudarme. Con rehabilitación y gimnasia logré fortalecer los músculos y salí adelante. Todavía sigo con rutinas de entrenamiento para no quedarme. Estoy perfecta, lo único que no puedo es usar tacos, que no es algo tan preocupante”, aclaró Salgado, en diálogo con TN, luego de que circularan rumores de que estaba en silla de ruedas.

No obstante, la dificultad para caminar volvieron, pero por otro motivo. El año pasado, invitada a LAM, la periodista contó: "Vengo jodida, lo último fue que empecé a hacer mucho ejercicio para recuperarme del covid, salí muy entusiasta y me lesionó el profesor sin darse cuenta. Me lesioné una pierna, entonces no camino un corno. Ando con la pierna lesionada... Espero ahora hacer toda una rehabilitación para poder caminar bien, por lo menos para fortalecer los músculos y que no se cansen tanto”, dijo Lía en aquella oportunidad.

En la misma entrevista, manifestó su deseo de retornar a la pantalla, aunque en un rol diferente. Por ejemplo, cuando en una oportunidad la consultaron si trabajaría en ShowMatch, manifestó: "Me podrían llamar para ser jurado, sería interesante preguntar a los participantes por sus historias de vida”.

El terrible momento que vive su hijo

Días atrás, Ángel De Brito una situación desesperante que está viviendo Lía, ya que un vecino amenazó de muerte a su familia. “Su familia está amenazada. Un vecino de su hijo los amenaza, con un arma inclusive”, informó el conductor, quien mostró un video que le envió Salgado.

Luego, la periodista salió al aire y aclaró que la persona lo amenazó en reiteradas oportunidades (hace 6 años viven esta situación), estando armado y frente a su nieto: "Tienen miedo porque no es una discusión solo en la calle, hay antecedentes de este episodio”, detalló.

“Seis años de este calvario de estos enfermos mentales. Uno es militar y está armado. Tengo varios videos de todos los años en que se pusieron violentos, además de testigos conocidos y no conocidos”, expresó Santiago Salgado en sus historias de Instagram.

En las imágenes, se puede ver una tensa pelea callejera, en la que una pareja amedrenta al hijo de la conductora, que está con su mujer y su hijo, de apenas dos años de edad

La situación ocurre en un PH del barrio porteño de Villa Devoto, según contó la conductora. “También lo violentan a mi nieto, que tiene dos años. Llegó a la casa y se tiró al piso a llorar”, agregó.

Según relato, el vecino, que trabaja de granadero, también es problemático con el resto del vecindario: “Todos los vecinos le mandaron mensajes a mi hijo porque este mismo problema lo tuvo con todos. Por ejemplo, saca la basura de la calle y la tira sobre la puerta, como le pasó a mi hijo. También grita todo el tiempo palabrotas. Eso le pasó a mi nuera. A mí me trataron de atentar contra la vida de menores. Y la verdad que es horrible”.

La última vez que Lía había sido noticia, también fue por un hecho desagradable. En noviembre del 2021, la conductora sufrió un robo cuando quiso enviar un paquete con remedios y 400 dólares a un familiar a través de una empresa de servicios de transporte.