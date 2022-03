Decenas de niños y niñas dieron sus primeros pasos en la actuación de la mano de Cris Morena en la década del 90. Muchos de ellos interpretaron a los huérfanos del Hogar Rincón de Luz durante las siete temporadas que Chiquitas estuvo el aire. Pero también había vecinos, algunos malvados, como fue la pequeña Delfina, encarnada por Valeria Díaz.

Tras el estrellato, se alejó de la actuación y años más tarde el amor la llevó a vivir en exterior por más de una década: se puso en pareja con el futbolista argentino Julio Arca y se instaló en Inglaterra hasta 2020, cuando regresaron al país.

No obstante, nunca perdió contacto con sus excompañeros y participó en más de un reencuentro del elenco. Incluso hace unos meses estuvo invitada junto a Georgina Mollo, Alfonso Burgos y Diego García en el programa Súper súper, conducido por Jose María Listorti.

El éxito en Chiquititas y el alejamiento del medio

El personaje de Delfina se sumó en 1997 y era la mejor amiga de Celeste Cid. Con el transcurso de la historia y la relación con el resto de los chicos, su "maldad" fue quedando atrás y se convirtió en el interés amoroso de Mosca.

Por ese entonces, Valeria tenía 13 años, pero pese a su corta edad ya tenía experiencia en televisión. Debutó como actriz en 1994, en el programa Cara Bonita y al año siguiente se incorporó a "Parchis", grupo musical infantil, pero abandonó el proyecto para sumarse a la tira encabezada por Romina Yan.

"A Chiquititas entré en 1997 con el grupo de 'los vecinos malos' y fue genial, porque nos adaptamos rápidamente y los chicos que ya estaban en la tira nos trataron súper bien", contó tiempo atrás en una entrevista.

"Lo que más me gustó de haber formado parte de ese éxito fue el teatro, ya que la tele me sacaba mucho tiempo de mi temprana adolescencia y supongo que eso fue lo que me hizo alejar de la actuación", agregó, en diálogo con Pronto.

"En Parchís la pasaba bárbaro, éramos cinco y como hermanos. Tuve que renunciar para ingresar a Chiquititas, nunca me arrepentí de eso, pero supe que viajaron a Perú y tuvieron mucho éxito, me hubiese gustado experimentar eso", comentó sobre su anterior experiencia.

Sin embargo, su rumbo cambió rotundamente luego de su participación en la ficción de Cris Morena. Ya lejos de las cámaras, continuó teniendo relación con sus excompañeros. "En la actualidad sigo teniendo contacto con algunos de los chufos y chufas, nos seguimos en las redes y vemos fotos de nuestros hijos", comentó.

Noviazgo con Julio Arca y vida en familia

A través de amigos en común, conocido al futbolista Julio Arca, campeón mundial sub 20 con la Selección Argentina en 2001. El defensor surgido en Argentinos Junios era de la misma zona que Valeria y con el pasó del tiempo se pusieron de novios.

“Ella era de Bernal y yo de Quilmes. Nos conocimos en la zona sur a través de amigos en común. Cuando estaba en actividad, yo venía a la Argentina dos veces por año y de a poco nos fuimos conociendo. Las cosas se fueron dando y ella después viajó a Europa para quedarse", contó exfutbolista, devenido en empresario.

A finales de la primera década del 2000, Valeria viajó a Inglaterra para acompañarlo en su carrera y más tarde llegaron los hijos: 3 varones.

Julio Arca y Valeria Díaz disfrutando en vacaciones.

"A los chicos les mostramos algunas cosas que hizo su madre. A mí me vieron jugar poco, porque me tuve que retirar. Cada tanto les ponemos algunos videos y a ellos les encanta. No les vamos a inculcar lo que hicimos nosotros, sino que los vamos a apoyar para que hagan lo que quieran”, relató Arca, en diálogo con Infobae.

Tras 14 años en pareja, regresaron al país en 2020. Y mientras él creó una empresa, Premier Sport Division, especializa en mudanzas al exterior para futbolistas, ella está a punto de recibirse de profesora de inglés.

Además, cada tanto se hace un tiempo para reencuentros de "chufas y chufos". Hace algunas semanas, fue a ver la obra “Un balcón con vistas”, en la que actúan Solange Verina (Vero en Chiquititas) y Georgina Mollo (Georgina). De la velada también participaron Nadia Di Cello, Jimena Piccolo (Jimena), Sofía Recondo (Lucía).

“¿Las tienen? ¡Son mis ídolas de la infancia! Las chufas de Chiquititas varios años después (pero iguales que siempre). Vine a ver a Georgi y a Sol al teatro y de sorpresa estaban en la platea las otras “Chiquititas”. Encima me invitaron a cenar y acá estamos, compartiendo una noche inolvidable (yo súper feliz)”, escribió el periodista Nicolás Peralta en su cuenta de Instagram.

Además, el año pasado estuvo invitada en el programa "Súper super" de Canal 9 y junto a Mollo le enseñaron a Jose María Listorti el clásico pasito de uno de hits de Chiquititas. Las chicas compartieron equipo con Alfonso Burgos y Diego García, y tras la grabación compartieron una foto grupal en las redes sociales.

