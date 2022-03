Chiquititas, la tira infantil creada por Cris Morena, tuvo un rotundo éxito en los 90 y año a año fue cautivando al público desde la pantalla de Telefe. Todas las temporadas (fueron siete) eran similares: la historia giraba en torno a un grupo de chicos huérfanos maltratados por las autoridades del orfanato. Y si bien en cada entrega cambiaba el elenco, algunos pequeños utilizaron el programa para catapultar sus carreras actorales, pero otros decidieron cambiar de rumbo.

Ese último es el caso de Sofía Recondo, quizás más recordada por los fans como Lucía Krueger, la niña que vivía en las penumbras del Hogar Rincón de Luz por decisión de su abuela Helena (Susana Lanteri), una de las villanas de la ficción.

Lucía inicialmente carecía de habilidades de habla, pero con el paso del tiempo comenzó a relacionarse el resto de los niños. encontró una amiga y, más tarde, un interés romántico en "Roña".

Recondo estuvo por tres temporadas en el programa: entre 1997 y 1998 interpretó a Lucía y al año siguiente regresó como actriz invitada pero con otro papel. Durante esa última entrega interpretó a una adolescente llamada Ana "Anita" Pizarro.

Pero a diferencia de muchos de sus compañeros, Sofía se alejó de los medios. No obstante, los fans no la olvidan y suelen comentarle sus publicaciones en Instagram, donde tiene más de 10 mil seguidores.

En 2015, al cumplirse 20 años del estreno de Chiquititas, Recondo recordó con emoción su participación en la tira: "Tengo los mejores recuerdos, fue algo que cambió mi vida de la noche a la mañana, descubrí como la gente sin conocerte puede demostrarte tanto cariño. Conocí personas hermosas y también me choqué con cosas no tan lindas que trae ese maravilloso mundo, pero por suerte no lograron opacar lo lindo".

También le dedicó unas emocionantes palabras a Romina Yan: "De Romina recuerdo la buena energía que transmitía diariamente, era súper sencilla, atenta a nosotros que eramos chiquitos, teniendo una paciencia de oro y siempre tratando de ayudar en las escenas, especialmente las que costaban un poco más. ¡Te puedo asegurar que nos ha salvado de varias travesuras!", dijo, en diálogo con Pronto.

Actualmente, Sofía tiene 36 años, está en pareja hace tiempo con Luciano Giatti y fueron padres de tres criaturas: Cata, Valen y Luciano.

Y si bien nunca regresó a los medios, de vez en cuando se reencuentra con sus excompañeros. Por ejemplo, como cuando compartió una nostálgica postal luego de una función de una obra de teatro junto con Santiago Stieben, Alfonso Burgos, Diego Mesaglio, Benjamín Rojas, Jimena Piccolo y Georgina Mollo.