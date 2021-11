Micaela Vázquez, más conocida como Mica Vázquez, es una actriz que inició su carrera de la mano de Cris Morena. Desde sus inicios en Chiquititas, tuvo una permanente presencia en los medios, salvo por un par de años, cuando abandonó el país para acompañar al futbolista Fernando Gago mientras fue su novia.

El debut de Mica fue a sus 15 años en la última temporada de Chiquititas, pero que le permitió seguir vínculada a las producciones de Cris Morena: entre 2002 y 2003 participó en Rebeld. Way, donde interpretó a Pilar Dunoff, la hija del director del Elite Way School, y al año siguiente integró el elenco de Floricienta.

Al concluir la serie protagonizada por Florencia Bertotti, la joven tuvo recurrentes participaciones en diferentes novelas como El tiempo no para, Sos mi vida y Son de Fierro, y también debutó en la pantalla de grande de la mano de Adrián Ceatano, pues integró el reparto de Crónica de una fuga.

Para ese entonces ya estaba en pareja con el futbolista de Boca Fernando Gago, quien a finales de 2006 fue traspasado al Real Madrid, por lo que la actriz puso un parate en su carrera para viajar a España con su novio.

Micaela Vázquez junto a Fernando Gago.

Tras su ruptura, regresó al país y también a la televisión. Participó en Los únicos, Dulce amor, Taxxi, La casa del mar, Cartoneros, Mi hermano es un clon y Pequeña Victoria. Además, incursionó en la conducción y estuvo al frente de programas como Call TV, Fans en Vivo, TNT play sports y Agenda Fox Sports.

Su último trabajo fue este 2021, ya que forma parte de El primero de nosotros, la novela protagonizada por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro y que será emitida el próximo año en la pantalla de Télefe.

Su relación fallida con Gago

A pesar de haber estado casi 4 años con el futbolista, incluso convivieron en España, fueron contadas las ocasiones en las que habló sobre el ahora entrenador de Racing. La última fue en el medio de la separación del ex futbolista y Gisela Dulko.

En plena ebullición mediática por la ruptura, Mica Vázquez fue invitada a Pasapalabra, el programa conducido Iván de Pineda, y durante uno de lo juegos disparó contra la producción: "Chicos, ¿Me ponen la foto de mi ex novio por algo?".

"Todo bien, me separé y se casó con ella... todo bárbaro. Me lo merezco producción.Viste cuando recordás cosas lindas, esto me dio escalofríos. Tres pibes tienen ", afirmó con ironía.

Luego, intentó bajar el tono del momento incomodo: "Todo bien, no me quedó nada malo, pero me dio risa la pista. Me dejó y a los 6 meses se casó con ella". En realidad la relacion entre Gago y Dulko comenzó en 2009, pero se casaron recién en 2011.

Y como si tanta información no hubiera sido suficiente, la actriz agregó: "Todo bien, me separé a los 22 años pero ¿les puedo decir algo? El nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado nosotros".

El nacimiento de su hijo

A comienzos del 2020, meses después de su separación del rugbier Federico Larroca, con quien estuvo en pareja durante cinco años –dos de los cuales fueron de matrimonio-, Mica conoció a Geronimo Klein, un instructor de surf y empresario, con el que formó una familia.

En plena cuarentena, la actriz quedó embarazada y a sus 34 años fue madre por primera vez: Baltazar Klein nació el 31 de diciembre. "No me cabe más amor en el corazón y más agradecimiento a la vida de poder ser mamá, por el embarazo increíble que tuvimos y por el mejor coequiper que cualquiera quisiera tener al lado. Solo tengo palabras de agradecimiento y amor a todo el equipo de trabajo que elegimos", remarcó en un posteo de Instagram.

Vázquez es muy activa en las redes sociales, donde suele compartir reflexiones sobre su maternidad: "Hola posparto, cuanto me hablaron de vos y qué difícil es descifrarte. Sos el minuto a minuto más intenso y hermoso que me está tocando vivir en mi vida. Así, todo el día, con ojeras, cansancio, alegría, gratitud, incertidumbre, soledad, amor profundo; todo me pasa en este momento donde me encuentro atravesando mil cosas".