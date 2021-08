Pasapalabra se convitió en uno de los diez programas más vistos de la televisión argentina. Se emite todas las tardes por Telefe y su conductor es Iván de Pineda, una de las personas más amadas en el país. Siempre que es tendencia en redes sociales sólo se leen buenas anécdotas y los usuarios confiensan su admiración hacia él.

El programa está basado en The Alphabet, un formato creado en Londres y que se emitió por la BBC en 1996. En el 2000 se estrenó en España una nueva versión llamada Pasapalabra, la cual aún contínúa al aire. Es conducida por Roberto Leal, un periodista y animador muy conocido en su país que por muchos años fue presentador de noticieros.

La versión argentina de Pasapalabra llegó a la TV en 2001, en ese entonces se estrenó en Azul Televisión (actual Canal 9) y la conducción estuvo a cargo de Claribel Medina, el ciclo siguió hasta 2007. Unos años después volvería a la pantalla, pero esta vez la figura convocada para llevar adelante el proyecto fue Iván de Pineda y en Canal 13 donde permaneció hasta 2020, el año pasado por la pandemia de coronavirus la emisora transmitió sus repeticiones.

En noviembre de 2020 se confirmó uno de los pases del año, el conductor que había estado en el canal del solcito de manera intermitente desde 1994 se mudaba a Telefe para continuar a la cabeza del programa de preguntas y respuestas más famoso del país. En marzo de este año se estrenó la nueva temporada que ya tuvo al primer ganador del rosco: Brian Parkinson.

¿Quién es Iván de Pineda?

Iván de Pineda nació el 11 de julio de 1977 en Madrid, España. Cuando tenía ocho años sus padres se separaron y se vino a Argentina. Su carrera inició como modelo a los 16 años cuando un tío de él envió en broma una foto a una agencia, decidió ir y probar suerte. Allí fue fotografiado por Gustavo Di Mario. Desfiló para las marcas más importantes en Nueva York y llegó a las pasarelas de Milán. También trabajó para Diesel, Kenzo, Moschino, Versace y DKNY.

Aprendió a leer a los cuatro años. Él quería ser abogado e incluso se anotó al cbc, pero sin querer la vida lo llevó por otro camino que lo convirtió en uno de los modelos argentinos más cotizados en el mundo.

Iván de Pineda como modelo de Moschino.

Sin embargo, lo que más llama la atención sobre él es su porte intelectual. Hace unos años estuvo de invitado en el programa de Mirtha Legrand y contó cómo nació su pasión por la lectura. Cuando comenzó a viajar por su trabajo como modelo su compañero fiel en los vuelos fueron los libros, ya que en ese entonces no habían smartphones ni tablets.

"Lo único que tenía en mis manos para desarrollar un montón de cosas es la lectura", aseguró de Pineda en la mesa de Mirtha. En cuanto a su vida personal, sobre la cual es muy reservado, se sabe que está en pareja hace más de 20 años con Luz Barrantes, hermana del polista Martín, ex pareja de Carolina "Pampita" Ardohain.

Pero antes de encabezar Pasapalabra demostró sus conocimientos como jurado del programa Los 8 escalones donde compartió pantalla con Gerardo Sofovich. Ambos se sacaron chispas al responder preguntas de sobre cultura general.

Además de dedicarse al modejale y a la coducción en otros programas como Resto del Mundo, también se ha desempeñado como actor. Ha tenido participación en Poné a Francella, Casados con Hijos y en cine formó parte de las películas como Eva y Lola y Cuando ella saltó.

Sus seguidores lo recuerdan como Fernando Corpore, el hombre más sano de Argentina y que fue el personal trainer de Moni Argento por un día.

Iván de Pineda otaku

Pasapalabra es uno de los programas elegidos durante la tarde por los argentinos. Allí el conductor se desenvuelve sin problema, ya que el formato se basa en la puesta en valor del conocimiento y miles de televidentes aprenden algo nuevo todos los días.

El conocimiento no es sólo información científica, sino que va más allá. Desde la letra de una canción de los 70 a un tema pop actual. Aunque no faltan las preguntas en áreas específicas como la literatura, la historia o la biología. En pantalla se ve a un Iván familiarizado con los tópicos que se abordan.

Iván de Pineda y su pareja Luz Barrantes.

Recientemente ha sorprendido a los televidentes sobre sus conocimientos en el mundo del cómic, manga y anime. Hace unas semanas se había mostrado asombrado porque los participantes no conocían a los superhéroes de Marvel, pero lo que llamó la atención fue cuando respondió y preguntó a los presentes: "¿Dónde estamos parados? ¿No vieron Naruto?".

Los seguidores del programa coparon las redes sociales y volvieron tendencia al conductor, al cual acompañaron con su indignación y lo calificaron como "el hombre definitivo" por su conocimientos en el manga y anime Naruto, creado por Masashi Kishimoto.

Aunque su nombre sea tendencia en redes sociales, a días de estenarse el programa contó en Cortá por Lozano por qué no las utiliza: "Es extraño, no me tienta. Es que no sabría qué mostrar porque soy bastante aburrido me parece. Aprovecho el tiempo en otras cosas. Se trabajan y se les dedica tiempo. ¿La mopa de canje? Eso me lo compré en pandemia para limpiar los pisos".

El fanatismo por Iván de Pineda llegó lejos que en una de las últimas emisiones del programa el humorista Pichu Straneo le entregó al conductor una replica de su figura en versión muñeco de Milonga Customs.