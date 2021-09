Después de doce años de relación y tres hijos frutos de ese amor, los ex deportistas Fernando Gago y Gisela Dulko, habrían puesto un punto final a su historia, en medio de fuertes rumores de infidelidad.

Aunque no es la primera vez que se habla de infidelidad entre la ex tenista y el ex futbolista, esta vez ya no habría vuelta atrás, y el divorcio parece ser inevitable. Es que la tercera en discordia sería Verónica Laffitte, mejor amiga de Dulko, quien los habría encontrado manteniendo relaciones sexuales en su propia cama.

La encargada de dar esta información fue Cinthia Fernández, panelista de "Los Ángeles de la Mañana" (LAM), quien además destacó que el ex DT de Aldosivi ya estaría conviviendo con su amante.

.

“Gisela está destruida, la está pasando muy mal. Abrió la puerta del cuarto y los vio haciendo el amor. El esposo de ella también está muy mal. El abogado de Dulko ya me confirmó que está iniciando los trámites de divorcio”, expresó Fernández al explicar que entre los deportistas ya no hay posibilidad de reconciliación.

En tanto la ex tenista habría abandonado la casa familiar y se mudó con los pequeños, Mateo (8), Antonella (6) y Daniele (3) a otra vivienda, cerrando para siempre una historia de amor que parecía tener mucho futuro.

La historia de amor de Gago y Dulko empañada por rumores de infidelidad:

Gisela Dulko y Fernando Gago se conocieron en 2009, en España. Él venía de una extensa relación con la actriz Micaela Vázquez, mientras que ella se dedicaba de lleno a su carrera deportiva en el Máster 1000 de Madrid.

Tras ese flechazo, comenzaron un intenso noviazgo que se consagró en el altar dos años después cuando dieron el sí en la Parroquia Santiago Apostol.

.

Sin embargo, con el tiempo aparecieron varios rumores de infidelidad que empañaron su historia de amor. En una oportunidad, trascendió que el ex futbolista tenía una relación extramatrimonial con una fanática de Boca Juniors, club nacional en el que jugaba en ese momento. La supuesta tercera en discordia de ese entonces, habría sido Mercedes Tessio, una joven rubia que trabajaba en una empresa de telefonía celular. Sin embargo, ella salió a desmintirlo y dijo que ni siquiera lo conocía.

"No lo conozco a Fernando Gago. No hay posibilidad ni siquiera de que haya una foto porque no lo conozco. Esto me perjudica en mi trabajo. Sí soy de Boca y fanática. Pero no lo vi en mi vida a él", se excusó Mercedes.

Por otro lado, hace cinco años también existió un fuerte trascendido que aseguraba que Gisela engañó a su esposo con Juan Ignacio Chela, otro reconocido tenista argentino. Aunque ni Gago ni Dulko dieron crédito a esos rumores, en ese momento.