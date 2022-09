Desde "qué lindo es estar en Mar del Plata" hasta el clásico "Borom, Bombom..." de la cancha. El creador de esas letras que todos conocen es Juan Eduardo, uno de los "juanes" de Juan y Juan, el mítico dúo que revolucionó la música nacional en los setenta.

Tras recibir numerosos premios y recorrer el mundo, se hizo solista y no fue hasta que, Papa Francisco mediante, más de 30 años después, se reencontró con su compañero para sumarse a una iniciativa del sumo pontífice.

Si bien atrás quedaron sus días de máxima gloria, sus canciones se volvieron eternas.

Los inicios de Juan Eduardo

Todo comenzó el día de su nacimiento, el 7 de enero de 1947, en Mar del Plata, una ciudad que sin dudas lo marcó. “Viví en Mar del Plata hasta los 15 años, a los 20 años me mudé a Buenos Aires y después fui y vine; Mar del Plata es mi lugar en el mundo sin dudas. Ahí me formé, me crié, aprendí”, contó entrevistado por Mar Del Plata by italiani.

Fue en la ciudad feliz que dio sus primeros pasos en la música. Sus influencias fueron las colectividades italianas y españolas, y Los Beatles, mucho antes de que se convirtiera en un ícono del movimiento beat en la música nacional.

Pero en sus pagos el techo para su carrera llegó muy rápido, así que armó las valijas y se fue a Buenos Aires, donde formó un dúo que lo catapultó al estrellato.

El éxito de Juan y Juan

En 1968, junto a Juan Marcelo, conformaron Juan y Juan, una pareja musical que de inmediato conquistó al público.

“Debutamos un sábado de agosto de 1969 en el programa "Sábados Circulares" y fue una explosión. A partir de ahí, fuimos conquistando otros países y se generó algo muy vertiginoso y rápido. Explotó una bomba y la onda expansiva sigue hasta el día de hoy”, relató.

En 4 años el grupo grabó 6 LP, 20 sencillos y varios dobles. Además, recibieron 6 discos de oro y sus temas ocuparon los primeros puestos de ventas en varios países de Latinoamérica. Giraron por todo el país y resto de Latinoamérica, incluyendo los Festivales de la Canción de Nueva York, Río de Janeiro y Buenos Aires. Además, En 1971 reciben el Premio Dúo del Año otorgado por la Revista Record World.

Canciones como "Bailando en una pata", "Balada para un gordo" o "Hay que alegrar el corazón", cuya melodía se volvió un clásico de cancha - su inició "Porompompón Porompompón" mutó a "Borom Bombom-, ya cumplieron 50 años. Pero están más vigentes que nunca.

“No sé cuántas canciones siguen vivas después de 50 años. ‘Bailando en una Pata’ es un claro ejemplo. También ‘Hay que alegrar el Corazón’, que se canta en todas las canchas del país desde hace muchísimo tiempo. Es más, me atrevería a decir que debe ser de las canciones más cantadas del país. Es tan buena que va pasando de generación en generación, y eso para mí es un orgullo”, destacó Juan Eduardo.

En cuanto a "Bailando en una pata", el himno de la ciudad feliz, dijo: “Es un canto de tribu, no hubo ni habrá otra canción más representativa de Mar del Plata que esa. Un tema sencillo, accesible para todo el mundo. La gente no se siente tonta cantándola y, parece mentira, pero una frase tan simple como ‘qué lindo que es estar en Mar del Plata’, sintetiza todo”.

"Yo sé que jamás me van a dar un reconocimiento desde la cultura o la política, pero yo me voy a morir y las canciones van a seguir. Ese es el mejor legado que le puedo dejar a mis hijos y nietos, que puedan decir ‘esa canción la hizo mi abuelo’ o, ‘ese tema es de mi papá'”, agregó.

Juan y Juan, un dúo repleto de hits.

Su carrera solista

En pleno auge también se hizo un tiempo para incursionar en la actuación: participó de la película "El profesor patagónico", protagonizada por Luis Sandrini.

Pero en 1972 el dúo decidió seguir caminos separados. Juan Eduardo continuó su carera como solista. Realizó más de 300 canciones, obteniendo varias veces los primeros lugares en ventas y Discos de Oro a lo largo de casi 10 años, hasta que se retira en 1980. Además, durante un periodo ocupó el cargo de Vocal en SADAIC.

Luego se fue del país, pero nunca abandonó su faceta de compositor. “Hace rato que no escribo canciones para Argentina, pero hice muchas canciones para José Luís "El Puma" Rodríguez, para artistas de México, hasta Engelbert Humperdinck (famoso crooner británico) cantó una canción mía (‘Ahora que soy Libre‘), contó.

Sobre su método de creación, indicó que “es muy difícil, y hacerlo coherentemente mucho más". "Cuando compongo, trato de ponerme en el lugar del otro; el primer oyente que tengo soy yo, y lo hago escribiendo letras claras y definidas, donde no hay lugares grises. Es lo más complicado, escribir con sentido y que suene inteligente”, añadió.

En noviembre pasado lanzó su último trabajo, "Amores en Mí", un disco con 10 canciones. Además, también publicó "Balada para un gordo", una recopilación de sus más grandes éxitos.

El Papa Francisco volvió a juntar a Juan y Juan

Luego de décadas separados, Juan Eduardo y Juan Esteban volvieron a cantar juntos para apoyar al Papa Francisco con su proyecto Scholas Occurrentes. Se trata de una iniciativa que busca vincular la tecnología, el arte y el deporte para fomentar la integración social y cultural de encuentro.

"Estuvimos más de 20 años separados. Y la inspiración que nos produjo el Papa Francisco fue tan grande que decidimos escribir una canción, y bueno, decidimos volvernos a juntar", afirmó el dúo en 2014, cuando lanzaron un simple con dos canciones.

En ambos temas, llamados "Francisco" y "Dame tu mano", participó Juanse, exlíder de Los Ratones Paranoicos.