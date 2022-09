No se puede negar que Donald es uno de los cantantes más importantes del país porque marcó a más de una generación con sus populares canciones que rápidamente se convirtieron en clásicos nacionales que, aun con el paso del tiempo, se siguen escuchando. A pesar de que su trayectoria nunca se detuvo, reciénteme, salió por redes sociales a contar que está atravesando un difícil momento de salud debido a que fue diagnosticado de Parkinson. A raíz del triste comunicado, sus fans y distintos artistas le dieron su apoyo y lo incentivaron a no bajar los brazos.

Nació el 9 de julio de 1946 dentro de una familia con raíces inmigrantes y que llevaba el arte en sus venas. Su padre, Don Dean, era estadounidense y se había instalado en Argentina como músico de Jazz. Sus hermanos, Álex y Buddy, eran fundadores del grupo vocal "The Mac Ke Mac's". La hermana, Patricia Dean, también se desarrolló como cantautora. Debido a la gran estimulación musical que tuvo desde que nació, no dudo en seguir los pasos de sus seres queridos.

La familia de Donald se dedicó completamente al arte.

La llegada a la música y el repentino éxito

Donald se inició en el canto cuando todavía era un nene y también aprendió a tocar la guitarra. Con solo 14 años, hizo su debut artístico en el programa de televisión "El Show de Antonio Prieto", que era transmitido por Canal 13. Al año siguiente, grabó su primer álbum para el Music Hall "La Voz de juventud" y en 1963 ingresó al elenco estable de "Ritmo y Juventud", un ciclo semanal que se transmitía en Canal 11 y en donde no solo mostraba su talento vocal, sino que también actuaba.

Para mediados de la década del 60, inició su carrera internacional y también formó grupo con sus hermanos. Un tiempo después, llego el gran éxito de la carrera del cantante. En aquel entonces se le ocurrió modificar el ritmo de una vieja canción de rock lento que se llamaba "Tiritando" y que fue compuesta por Nono Pugliese. De esta manera nació el clásico de la música popular "Las olas y el viento" o "Sucundúm-sucundúm" que hasta fue incluida en distintas publicidades y vendió hasta 17.000 discos diarios. Desde ese momento, el joven músico se consagró en la industria nacional y no dejo de crecer.

Con solo 23 años, Donald tenía fans de todas las edades.

La fama que conquisto Donald lo llevo a presentarse en distintos países del mundo y hasta fue invitado a participar del programa de televisión de los queridos y reconocidos payasos españoles "Gaby, Fofó y Miliki". Asimismo, llegó al público infantil de Argentina a través de los dibujos animados que eran producidos por Manuel García Ferré, el creador de Hijitus de Anteojito. También tuvo la posibilidad de conducir el programa "Estudiantes" de Canal 9 y el "Show Fantástico" por ATC.

A lo largo de su carrera, además hizo distintas participaciones en el cine nacional. Entre los proyectos más destacados están: "En una playa junto al mar" en compañía de Evangelina Salazar; "Siempre fuimos compañeros" con Hugo del Carril y gran elenco; y "Un viaje de locos" en conjunto con Antonio Gasalla, Carlos Perciavale y Juan Alberto Mateyko.

Un presente difícil para Donald

En cuanto a su vida privada, Donald siempre mantuvo un perfil muy bajo. Desde hace muchos años está casado con Verónica y tiene cuatro hijos que se llaman Melody, Marina, Patrick y Miguel. Hoy en día, su familia es su gran sostén no solo en lo laboral, sino también en cuanto a la salud y lo emocional. Recientemente, el cantante reveló a través de sus redes sociales que padece mal de Parkinson y por este motivo se ve imposibilitado de trabajar como a él le gustaría arriba de los escenarios y con su fiel guitarra que lo acompaño desde sus inicios.

"Le presento batalla día a día, apelando incluso a terapias alternativas que alivian. Lo quiero vencer, pero noto que pese a mi resistencia, el mal no cede y no se da por vencido. Gracias a Dios, a la Virgen, a Jesús y a la ciencia, existe un medicamento que calma, que aquieta, que apacigua, disminuye y hasta hace desaparecer (por completo) los temblores (siempre y cuando se observen determinadas condiciones)", aseguró el cantautor en su extensa carta a los fans. Asimismo, reconoció "La pálida aparece cuando me paro o me pongo en movimiento. Ahí se agudizan las tensiones y se trasladan a todo el cuerpo".

Más allá de la enfermedad, actualmente alterna su profesión de abogado, que ejerce en casos relacionados con los derechos de autor y de intérprete, con la producción y colaboración musical con otros artistas conocidos. Recientemente, contó que está trabajando en una grabación en Estados Unidos con un rapero y con el arreglador del mismísimo Bob Marley. Además, vale la pena mencionar que abrió un resto-bar con su familia, que se ubica en Villa Adelina.

A pesar de la tristeza que atraviesa por la gravedad de la enfermedad, luego de abrir su corazón en redes, recibió el cariño y apoyo de sus fans y de decena de cantantes y actores. Asimismo, todos le insistieron que no deje de luchar y Donald aseguró que no va a bajar nunca los brazos y continuara trabajando por sus sueños.