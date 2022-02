ShowMatch es uno de los programas más longevos de la televisión argentina. Con más de 30 años de aire, primero como VideoMatch, fue el puente hacia la popularidad de cientos de artistas que forjaron su carrera en el mundo del espectáculo. Uno de ellos fue Pedro "Peter" Alfonso, uno de los productores del ciclo y que se convirtió en toda una revelación.

El productor y actor se encuentra instalado en Villa Carlos Paz, Córdoba, junto a su familia. Este verano le tocó hacer temporada con la obra Una noche en el Hotel junto a un gran elenco integrado por Georgina Barbarrosa, Pachu Peña, Agustín "Cachete" Sierra, Rochi Igarzábal, entre otros.

En las pistas del Bailando por un Sueño fue donde conoció su actual esposa Paula Chaves en 2010. Al principio vivieron un intenso romance y se separaron a los pocos meses en 2011, pero se dieron una nueva oportunidad y desde entonces se consolidaron como una de las parejas más queridas del medio.

En 2013 fueron padres de Olivia, en 2014 se casaron, en 2016 nació su segundo hijo Baltazar y en 2020, en medio de la pandemia de coronavirus, llegó la pequeña Filipa. Sin embargo, al comienzo nada fue fácil porque cuando el productor y Chaves empezaron su noviazgo a él no le "alcanzaba la plata" para llevar a la modelo a "un buen restaurante".

Alfonso, de 42 años, reveló en diálogo con Diario Show detalles íntimos sobre los primeros meses de romance con Paula.

"Cuando me puse de novio con Paula mi mamá me prestaba el auto y estaba bastante roto. A Paula no le importaba, ni se fijaba, era mi cabeza la que pensaba que ella se iba a sentir incómoda. Inclusive, a veces no sabía si me iba a alcanzar el dinero para llevarla a un buen restaurante", reveló.

El actor oriundo de José Mármol empezó a trabajar en el programa de Tinelli en 2003 como asistente, con uno de los "sueldos más bajos", y con el tiempo se convirtió en productor de piso: "Éramos tantos que había que ganarse el puesto y encontrar un lugar mejor. Debo admitir que no soy el mejor para los números y los contratos, me gusta más lo creativo, el humor y los contenidos".

"A Marcelo lo quiero mucho, fui muy feliz y cuando me invitan para hacer algo, siempre estoy. No bailaría por el tema de la rodilla, y porque ya bailé mucho. Estoy un poco más viejo, estuve en la pista cinco años, ya no hay sorpresa conmigo", expresó Pedro Alfonso.