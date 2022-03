Su verdadero nombre es José Luis Castro, pero se hizo conocido como "Peter de Polvorines" y con el tiempo quedó en Peter Castro. Tuvo su momento de gloria al saltar a la fama en Policías en Acción y luego formar parte de "Peligro: Sin Codificar". Alejado de las cámaras, a sus 57 años, contó cómo está viviendo con un perfil más bajo.

No tuvo una vida fácil, pero hubo algo que empeoró el panorama: las adicciones. Aseguró que desde hace cinco años que no toma una gota de alcohol y que todo fue gracias a su fuerza de voluntad y la ayuda de su familia y amigos.

“Tomaba mucho yo. Gracias a Dios hace cinco años que no tomo más ni una gota de alcohol, dejé el pucho también, y demás hierbas. Es feo estar con estas adicciones, pero hay que ponerle voluntad propia, quererse más a uno mismo y con la ayuda de Dios también y tus seres queridos que te alientan”, contó orgulloso en diálogo con Mitre.

Peter de Polvorines, internado por sus adicciones

Su consumo lo llevó a una situación peligrosa que derivó en una internación. “Un día fui al espejo y no era yo, estaba amarillo y ahí dije: ‘¿Qué pasó con mi color? Si yo soy morocho, no amarillo’. Me llevaron en ambulancia y le dije a mi señora que me acompañara”.

Al llegar al nosocomio, los médicos lo dejaron internado durante varios días. “Ahí llegamos y me enchufaron mangueras por los brazos, suero, me dijeron que me subió la bilirrubina, estuve cuatro días internado y ¿sabés que feo que es estar así? Una visita de media hora tenés”, agregó.

Ante esta situación y luego de haber logrado salir, les dejó un mensaje a quienes siguen luchando para salir de una adicción. “Yo le diría a aquel que esté con una adicción, que se quiera un poco más y que sin los vicios es mejor la vida: sentís más el gusto, respirás aire mejor. A todos los que están en el vicio decirles que todo es posible”, aseguró.

Qué fue de la vida de Peter Castro

Vive junto a su esposa Pamela en el barrio La Matilde de Garín, es papá y abuelo de varios nietos. Luego de su trabajo en televisión, volvió a su vida cotidiana y se dedica a pintar frentes de locales comerciales, ya sea simples letras, dibujos o incluso murales.

.

“Los que me contratan dicen que me extrañan en la tele, que por qué no busco, por otro lado. Yo le soy fiel a Dieguito Korol, que fue el que me mandó al estrellato”, afirmó sin tapujos.

Sin embargo, tiene un nuevo proyecto entre manos junto con Telered que se llamará "El Show de Peter: espectacular".

Peter y su "tintillo"