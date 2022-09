Viviana Colmenero llegó a estar en boca de todos. Se consagró ganadora de la tercera edición de Gran Hermano, el reality show más exitoso de la televisión argentina, pero aprendió de lo efímera de la fama: a casi 20 años de su participación, se gana la vida en un negocio de indumentaria y bijouterie para mujer, luego de pasar por varios otros oficios para sobrevivir.

En 2003, Viviana Colmenero realizó un casting que le cambiaría la vida para siempre a ella y a su familia. Participó junto a otros "hermanitos" como Mauricio Córdoba, Romina Orthusteguy, Pablo Martínez y Eduardo Carrera, y habitó la casa más famosa del país hasta el final: fueron 124 días consecutivos. En una reñida final con Mauricio Córdoba, Colmenero se hizo con el premio mayor, soñando con darle una mejor vida a su entonces pequeño hijo.

Consagrada ganadora, las expectativas de una vida mejor comenzaron a esfumarse: Viviana debió ingeniárselas para seguir manteniéndose como si nada hubiera pasado. Estudió astrología y atendía a sus clientes en bares, al no contar con espacio propio. Luego, comenzó a vender bijouterie artesanal como “mantera” en la intersección de Cabildo y Juramento, y a vender productos por internet.

Hace casi cinco años, Viviana Colmenero abrió su propio negocio de bijouterie y ropa de mujer (Foto: Instagram).

Pero la llegada de su hijo y luego la pandemia cambiaron todo por completo. A fuerza de pulmón y, según ella, con un profundo esfuerzo, abrió su propio negocio de alhajas y ropa de mujer, lo que hoy le permite vivir dignamente a pesar del contexto económico hostil que atraviesa el país.

“Alquilo, pero tengo buena relación con la dueña. Es un emprendimiento armado en 2018 a pulmón y con mucha fuerza de voluntad. La verdad que me va bien", contó en una entrevista televisiva.

El abandono del medio tras su salida de Gran Hermano

Cuando se googlea el nombre de Viviana Colmenero lo primero que dice sobre su profesión es “prostituta”, y así se la llamó en los medios de comunicación durante todo el ciclo. Sobre ello, y tras más de dos décadas de acabado el programa, la ex hermanita realizó una aclaración que dejó a todos perplejos.

“El otro día me puse a pensar en eso. Yo nunca hablé de eso en la casa. Nunca hablé del tema. No dije nada ni en los castings. No van a encontrar ningún archivo mío diciendo: ‘me dedico a esto o hago tal cosa’. De mi boca jamás salió. Armaron la historia los demás”, reveló durante un móvil con el programa LAM.

Transcurridos varios años, a Viviana le ocurrió lo que a muchos participantes del ciclo: pasado el boom de la edición, dejó de ser invitada a los programas de chimentos, las entrevistas cesaron y el dinero se consumía.

Viviana Colmenero ganó la tercera edición de Gran Hermano, en 2003.

Según contó, desde su salida de la casa se sintió sumamente desamparada por el medio en cuanto a su salud mental: "No estaba enojada con el programa, estaba enojada con el medio en general. Sé que soy ingenua, muchas cosas más, que peco de inocente. Sentí que nadie fue capaz de ayudarme, guiarme, orientarme", dijo en la mencionada entrevista.

Con respecto a la oferta laboral que recibió tras su salida, Colmenero explicó que las oportunidades no fueron las esperadas: “Quedé en la nada misma. No hice plata en la televisión. Habré hecho alguna que otra cosita... una obra de teatro en Mar del Plata, pero eso era nada, en comparación a la plata que hace la gente ahora”.