Puede que no conozcas su nombre, pero está casi garantizado que escuchaste su voz. Nelly Trenti es una de las locutoras argentinas más logradas del entretenimiento nacional, y por décadas enteras fue la encargada de presentar a Mirtha Legrand en su programa de entrevistas. Con el retiro temporal de la diva de los almuerzos, ella también desapareció de la televisión. ¿Dónde se encuentra ahora?

La infancia de Nelly parecía conducirla directo a la vida tranquila de la típica señorita de la época. De familia de muebleros, estudió y se recibió de maestra en el Normal 9. Pero la normalidad saldría de su vida gracias a su madre: "Un día llego a casa y mamá me dice que había escuchado en Radio Nacional una convocatoria para aspirantes a actores y locutores", contó para Clarín. "Yo me presentaba a cuanto concurso había, así que me inscribí y así comencé mi carrera en el ISER".

La joven locutora no tardó en mostrar promesa, y pronto un nuevo giro del destino la elevaría a la naciente televisión argentina. Fue durante sus prácticas profesionales en el viejo Canal 7 que le llegó la oportunidad de cubrir por un locutor que pegó el faltazo. Un corto aviso comercial que leyó frente a cámara, así comenzó su ilustre carrera.

Desde entonces, Nelly no hizo más que crecer: compartió estudios con figuras como Pinky y Guillermo Brizuela Méndez, se convirtió en la primera mujer en conducir el noticiero de Canal 7 y, gracias a su trabajo en la emisora, logró ser la primera locutora argentina en ganar el Martín Fierro en la ceremonia de 1959. El trabajo continuó para Nelly, pero el rol que la dejaría en la historia no llegaría hasta la década del 90.

Presentando a la señora Mirtha Legrand

La locutora trabajó junto a Mirtha Legrand por más de tres décadas.

"Almorzando con Mirtha Legrand" tuvo su primera emisión en 1968, y Nelly Trenti fue una entre cientos de espectadores que quedaron fascinados con el formato, y con la diva de los almuerzos. Sin embargo, los caminos de las dos damas no se cruzarían hasta dos décadas después, cuando una nueva ausencia le dio a Nelly la oportunidad de su vida.

Era 1990, el emocionante año del Mundial de Italia, cuando la productora Luz Seguí le pidió con urgencia suplantar a un locutor. El tono de Nelly y el glamour de Mirtha se mimetizaron, logrando un composé que atraparía los oídos de los espectadores argentinos. La noticia entonces vino de boca de Daniel Tinayre: "Chiquita quiere que se quede usted, Nelly".

Pronto, la voz de Nelly se volvió parte de la identidad del programa, casi tanto como la presencia de la mismísima Legrand. El público se acostumbró a su voz, llenando el buzón de voz del canal los veranos que Nelly no acompañaba a la diva a Mar del Plata por "cuestiones personales" para preguntar por qué a Mirtha no la presentaba Doña Nelly.

A lo largo de los años, la locutora tuvo un asiento de primera fila para los eventos más notorios que sucedieron en el programa de los almuerzos más visto del país. Pero además de volverse parte integral del programa, Nelly se volvió amiga cercana de Legrand, estableciendo un vínculo tan profundo que llegó a amistarse hasta con su hermana, Silvina "Goldie" Legrand. Fue por eso que su ausencia en el aire durante la conducción de Juana Viale tomó por sorpresa y provocó más de un vicioso rumor.

El presente de Nelly Trenti, la voz de "Almorzando con Mirtha Legrand"

La nieta de Mirtha Legrand no convocó a la histórica locutora.

Después de 30 años trabajando junto a Mirtha, la pandemia del coronavirus colocó a Nelly en un lugar extraño para ella: mirando el programa de los almuerzos desde su casa. Cuando la nieta de Legrand asumió el cargo de su histórico programa, instauró varios cambios; entre ellos, la voz que presenta a la conductora.

En una entrevista exclusiva con Crónica HD para "El Run Run del Espectáculo", la histórica locutora despejó los rumores de enemistad y explicó su desvinculación del programa: "Nosotras somos amigas desde hace más de tres décadas. Miré el programa, por supuesto, porque la amistad es de toda una vida. Es verdad, no estuve, pero ni ella me dejó ni yo la dejé, fue simplemente una circunstancia particular", explicó a Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

También negó que se haya tratado de un problema monetario, y confesó que el programa de Viale no es el mismo que el de su abuela a sus ojos: "Se fueron dando las cosas así y considero que el programa que conduce Juana es otro programa, no es el mismo que hacía Chiquita, tal vez el de ahora está dirigido a un público más joven. Si vuelve Mirtha, voy a estar, yo no reemplazo a nadie", reveló.

En el regreso temporal a la televisión que realizó en una edición especial del programa, la propia Mirtha Legrand habló de la histórica locutora y reconoció que la extrañaba en el programa. "Quiero que vuelva Nelly, que esté aquí, y si es necesario, yo le pago el sueldo", expresó en vivo en esa ocasión. Con el regreso de Legrand al aire cada vez más cerca, las ilusiones de volver a escuchar a Nelly detrás de cámara crecen entre los fieles espectadores argentinos.