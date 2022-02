En las últimas horas un grupo de fanáticos de la pesca se llevó una gran sorpresa cuando se encontraron con un tiburón de más de 100 kilos en la Escollera Sur de Mar de Plata. Los pescadores filmaron al enorme pez y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

El tiburón fue grabado por Darío Iturralde, comerciante de artículos de pesca y caza, el lunes alrededor de las 22:30 horas. "Bueno, acá estamos en la Escollera Sur. Andaba un tiburón al lado de las piedras comiendo", se los escucha decir mientras se observa al enorme pez en el video.

"Todos los lunes a la noche hacemos pequeños torneos de pesca y nos juntamos 20 o 30 personas, más la gente que habitualmente viene a Escollera Sur a pescar. Tipo 22:30 un muchacho ve algo comiendo cerca de las piedras y me dice que era un lobo de mar", explicó Iturralde en diálogo con 0223.

Sin embargo, el pescador se dio cuenta que no se trataba de un lobo de mar sino de un tiburón. Cuando alertó sobre esta situación las personas que se encontraban allí comenzaron a alumbrar con las linternas de sus celulares y el enorme ejemplar apareció.

.