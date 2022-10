El pasado domingo 23 de octubre se realizó la primera gala de eliminación en Gran Hermano 2022. El eliminado del reality fue el influencer Tomas Holder y tuvo que abandonar "la casa más famosa del país", con el 59,40% de los votos.

A pocas horas de ser expulsado, su madre, Gisella Gordillo, fue entrevistada por Carmen Barbieri. Sucedió durante la emisión del programa Mañanísima, el cual conduce la actriz y es transmitido por el canal de televisión Ciudad Magazine.

Uno de los temas destacados fue la salud, ya que Gisella contó que su hijo posee un problema y prefirió no contarlo durante su estadía en la casa. Tanto ella como Holder viven en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, junto a los otros dos hijos de la mujer.

Gran Hermano 2022: qué contó Gisella, la mamá de Tomas Holder

Por vergüenza, según su madre, Holder ocultó la verdad: tiene un raro problema de salud desde su nacimiento. Además, Gisella aseguró que la vida de su hijo no es lo que parece, ya que la familia se encuentra en una situación económica complicada.

Cuando el influencer salió de la casa de GH, se reencontró con su mamá. "Me dijo que cuando quiso ser (el verdadero) Tomi se sintió 'débil'. 'Sentí que me comía la casa', me dijo, y a mí como mamá me parte el corazón eso", indicó la mujer.

Y continuó: "Su personalidad es muy linda, es un pibe que te hace cag** de risa, es un dulce, un tierno, sensible, es llorón. Acá en casa limpia, cuida a los hermanos y cocina. Yo hace dos años tuve un acccidente cerebrovascular y él se encargó de que yo volviera a leer y a escribir. El año pasado me operaron del corazón y estuvo al lado mío siempre".

Tomás Holder junto a su madre y sus hermanos.

"Yo vine en colectivo (a la Ciudad de Buenos Aires) y mi hijo se maneja en otro mundo. Quiere sostener eso pero es insostenible". Con esto último, hizo referencia a los dichos de Tomás durante su participación en el programa, ya que él manifestó que jamás podría enamorarse de una mujer que se mueva en transporte público.

Cuál es el problema de salud que tiene Tomás Holder

"Él tiene un problema en el pecho, que de un lado se va para adelante y del otro no. La obra social no me cubría el arnés que tenía que usar, yo no llegaba a pagarlo y él empezó a buscar cómo hacer, empezó a entrenar y a entrenar. Aparte le hacían bullying por lo flaquito, y entrenando no se le nota la diferencia del pecho", precisó sobre el problema de salud que Tomás tiene desde su nacimiento.

"Todavía no cayó en la realidad, está muy nervioso, le veía que está respirando por la boca, me daba cuenta de que estaba saturadísimo y que no iba a poder seguir sosteniendo el personaje", opinó la mujer sobre los últimos días de su hijo adentro de la casa.

Tomás Holder junto a su mamá, Gisella Gordillo.

Y agregó: "Me gustaría que vaya a un psicólogo, porque si él cree que el personaje lo va a sostener porque le da miedo mostrarse vulnerable, lo va a sacar del juego no solo en una casa, sino en la vida".

Respecto al modo de jugar que adoptó Tomás durante el programa, Gisella explicó que el origen del personaje de "un Tincho clasista medio homofóbico", se debe a su padre, a quien solo ve en algunas ocasiones.

"Apenas empezaron los castings, el padre le dijo 'Vos tenés que dividir grupos, hacer estrategias'. Y yo le dije: '¿Ese es el pelot*** de tu padre? Si vos vas a hacer eso en la casa te digo desde ya que perdés'", reveló la mujer.

"Ni yo entendía a qué estaba jugando. Les juro, me daban ganas de agarrarlo a sopapos. Antes de que entre le dije: 'Lo más lindo que tienen las personas y, nunca lo pierdas, es la humildad. Porque a vos ese personaje te va a hacer perder'", finalizó.