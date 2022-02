La Argentina no trabaja con la colaboración de videntes para resolver casos policiales, pero en el caso de la desaparición de Betiana Rossi les habría venido muy bien. Es que hace una semana, Griselda quien es parapsicóloga, se comunicó con Crónica HD y aseguró que la mujer estaba viva y que se encontraba en una zona de bosque en donde también había muchos caños.

Betiana Rossi estuvo desaparecida desde el 7 de febrero hasta este sábado 26.

Finalmente, este sábado hallaron a la chica que estaba desaparecida desde el pasado 7 de febrero, y fue encontrada en una cabaña en construcción en un camino interisleño cerca del puerto de Escobar. Conociendo el lugar en el que se ocultaba, desde Crónica volvieron a convocar a Griselda para que explique cómo funcionan sus visiones.

Vidente descubrió días atrás cómo era el lugar en el que se escondía Betiana

"Son escenarios que como vidente tenía como flashes en mi cabeza. Son como imágenes de una película que van pasando rápido. Lo principal es que vi que estaba viva, por eso el domingo me acerqué porque quería trabajar como parapsicóloga que soy para tener mi propio material y ver si ese sitio en el que buscaban era lo que yo sentía. Sentí que eso fue un escenario de un día nada más y por eso lo dije y que estaba con vida. Cuando hay muerte lo presiento del lado derecho de mi cuerpo. Es difícil que otra persona pueda entender lo que siento", explicó la mujer.

Al conectarse a través de la foto y sabiendo la fecha de desaparición, ella pudo 'meterse' en lo que vivió Betiana y luego se trasladó hacia la zona en la que encontraron su riñonera. "Fue el pararme en ese lugar, empezarlo a recorrer y no sentir la muerte en ningún momento. Ahí empecé a conectarme y vi flashes del lugar, que estaba con otro hombre, que había otra relación y lo que finalmente salió a la luz. Es como si la pudiese seguir a través de mi mente. La gente que me conoce sabe cómo trabajo y con mucho respeto por lo que hago. Mi idea siempre es poder ayudar a encontrar a las personas, pero aquí en la Argentina no se trabaja con videntes", agregó Griselda.

.

Con respecto a cuál fue la causa de que huyera, la parapsicóloga aseguró que no sintió un pedido de ayuda de su parte. "Cuando la visualizaba vi que se fue por decisión propia. No lo veía como si fuera un secuestro como me pasó con otros casos en los que he trabajado. La seguía con la mente y la visualizaba tranquila, como a una persona segura de la decisión que tomó. También siento que la gente no está esperando una recompensa y eso va a llevar mucho tiempo", sentenció.

Esto anticipaba Griselda a Crónica el domingo pasado