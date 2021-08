Un vecino de Ciudad Evita, identificado como Carlos Chaile, encontró perdido al nene de 13 años que era buscado desde el lunes, cuando llevaba a sus hijos al colegio junto a su esposa en un camino de tierra de dicha localidad bonaerense. Inmediatamente, dio aviso a las autoridades policiales que luego implementaron los pasos correspondientes para que I. se reencuentre con su familia.

“Yo iba caminando con mi señora y los dos chicos, los estábamos llevando al colegio. Cuando cruzamos un camino de tierra largo, veo para el costado y veo que había un nene. Yo recordaba de haber visto el video del chico que tiraba el teléfono en un tacho de la basura y me di cuenta de que estaba vestido igual. Por eso, le dije a mi familia que siguiera y yo me iba a acercar a él”, explicó Carlos en una entrevista que brindó al programa televisivo "Buenos Días Argentinos".

Así fue que el vecino se acercó al menor sobre quien describió que "estaba muy nervioso y asustado". Al verlo "temblando", atinó a decirle que se quedara tranquilo. El chico estaba en buen estado de salud y no presentaba síntomas de haber padecido violencia física.

El vecino también afirmó que el pequeño de 13 años le había dicho que cruzó la avenida General Paz a bordo de un colectivo, pero que no le especificó qué línea era.

Luego, el hombre contó que al principio, el adolescente se negaba a responderle las preguntas que le hacía. “Me acerqué yo a él. Al principio no me quería dar el nombre. Me dijo que se llamaba Martín y que vivía acá cerca. Como yo conozco la zona, le pedí que me dijera la dirección y me dijo que no se acordaba. Estuve un rato con él hasta que me dijo quién era. Ahí le dije que se quedara conmigo hasta que viniera un patrullero de la policía”, aseguró Carlos.

No obstante, Carlos remarcó que en ningún momento el menor dio indicios del porqué se había intentado escapar de su casa, ni dónde pasó la noche. Tampoco hizo mención a problemas de tipo doméstico con algún integrante de su familia.

"Un vecino que estaba ahí me acompañó y lo llevamos hasta su casa, donde le dio algo caliente para tomar y unas galletitas. También le dio una campera para que se ponga porque el nene estaba solo con la camiseta blanca”, detalló el vecino que encontró al chico.

El propio vecino fue quien acompañó al menor de edad hasta la Comisaría Este 3ª de Ciudad Evita, desde donde se pusieron en contacto con la familia.

El adolescente había desaparecido el lunes cerca de las 17 horas en el barrio porteño de Villa Lugano y desde ese entonces su búsqueda causó conmoción en la opinión pública. En ese marco, la familia inundó las redes sociales con pedidos de ayuda y números de teléfono para recibir algún tipo de novedad con la búsqueda. Después de más de 12 horas fue encontrado sano y salvo al otro lado de la avenida General Paz.

Incluso, en la mañana de hoy, la madre del pequeño, dio detalles sobre el momento de la desaparición ante los medios.

“Lo que creemos es que lo desbordó la situación de haberse rateado y se asustó seguramente al ver todos los llamados y mensajes”, había afirmado la mujer.