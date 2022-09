Hace pocos días, un video de TikTok se viralizó y sus protagonistas se hicieron prácticamente famosos por un gracioso pero polémico motivo: se grabaron mientras se escondían de noche y consumían productos de un supermercado. Ahora, un abogado enumeró una por una los delitos que cometieron los adolescentes.

Valentín y Joaquín hicieron algo que está en el sueño de muchos niños y adolescentes que vieron episodios como estos en innumerable cantidad de películas, transformándose casi en una fantasía.

El escenario fue un hipermercado de la localidad bonaerense de Quilmes. Ya con pocos clientes, se escondieron detrás de unos packs de rollos de papel higiénico y esperaron allí al cierre del supermercado. Mientras tanto, grababan toda la escena.

No solo corrieron por los pasillos y anduvieron en bicicleta, sino que comieron golosinas y bebieron a su antojo. Como consideraron que el material debía salir a la luz publicaron un video con los mejores momentos de esa noche en TikTok. El clip, titulado “la vida es una”, se viralizó rápidamente.

Los jóvenes fueron denunciados por las autoridades del comercio quilmeño, pero no les hicieron cubrir los gastos y no irán a prisión: aún no cumplieron los 18 años. De todas formas, un abogado enumeró la serie de delitos que cometieron en esa “noche de hazaña”.

Los delitos que cometieron los adolescentes en el supermercado

Más allá de quedar como una anécdota de por vida, Ariel Lis, un abogado egresado de la UBA, se encargó de marcar cuáles son los delitos que cometieron esa noche, para que sepan de lo que se salvaron por ser menores de edad.

Hasta que se escondieron y vieron cómo limpiaron el súper entre risas, no hubo delito. Una vez que salieron de su escondite y circularon por el supermercado, comenzó el problema.

Ariel Lis es un abogado egresado de la UBA.

Los chicos caminaron por el súper, consumieron sin pagar chocolates y otras golosinas, y sacaron dos latas de gaseosas de una heladera. Ahí cometieron el delito llamado “hurto”, penado desde un mes hasta con dos años de prisión.

Posteriormente, tomaron una bicicleta y comenzaron a recorrer las instalaciones, generando una serie de daños en el local, lo que está penado de 15 días hasta con un año de prisión.

De todas maneras, y más allá de marcar el riesgo al que se aventuraron, el letrado se lo tomó con humor. Aunque aseguró que fue una “mala idea”, se rió de la valentía de los chicos.