El ingenio argentino nunca deja de sorprender. Estas pascuas, la nación que vio nacer la lapicera, el bypass sanguíneo y el dulce de leche, fue testigo de una nueva invención: el huevo de pascuas salado.

El servicio de comidas "Vale Rose Catering" compartió en las redes sociales el proceso de creación de esta hazaña culinaria, y como no podría ser de otra forma, no tardó en volverse viral.

"Estoy anonadada, no lo puedo creer", confesó Vale, al teléfono con cronica.com.ar. La emprendedora y madre de 38 años trabaja en el servicio de catering hace 10 años, y es la primera vez que una de sus creaciones causa semejante furor en las redes sociales; más específicamente, TikTok.

En el video viral, Vale muestra una versión acelerada del proceso de ensamblado del huevo. Pan de miga, mayonesa, fetas de jamón cocido y queso se unen para formar el cuerpo del huevo, que la emprendedora adorna con más mayonesa, imitando el azúcar que se suele usar para adornar los huevos de pascua de chocolate. Apenas 3 días después de su publicación, el video había amasado más de 3,7 millones de visitas.

"Empecé a utilizar TikTok como muchos con el tema de la pandemia, y la verdad lo que menos me imaginé es que iba a pasar esto", agregó la cocinera.

El origen del huevo de pascua salado

"Yo siempre apunte a destacarme, a tratar de hacer algo distinto, que uno como cliente vea la diferencia", explicó Valen sobre su emprendimiento, donde también vende bizcochitos de grasa que deletrean los nombres de sus clientes y pastafrolas con iniciales personalizables para regalar a un ser querido. "Siempre eso, apuntando a marcar la diferencia en algún lado".

Pero lo cierto es que el huevo de pascua salado nació casi por casualidad: "Huevos, me cansé de verlos. Era como 'bueno, ya está, ¿qué más voy a crear?'". No sería hasta semanas atrás que se le prendió la lamparita luego de una reunión familiar, donde llevó su primera bacha de huevos de chocolate para degustar.

"La realidad es que hice los huevos dulces y la familia le gustaron. Pero faltó mi hermana, y después me dijo 'ay, a él (por mi cuñado) le tendrías que haber hecho algo salado, porque no le gusta lo dulce'. Es verdad, le digo yo, podríamos hacer el huevo salado de pascua. Algo totalmente espontáneo", explicó.

Huevo, jamón, atún, mayonesa y el Diego

La emprendedora ofrece huevos salados personalizables.

Con el video viralizado en TikTok, a Vale le comenzaron a llover los comentarios, y poco después, los pedidos. "Acá estoy, tomando pedidos, coordinado entregas, contratando gente para que me haga el envío", comentó la madre soltera, quien se adapta al cambio luego de años de hacer ella sola la elaboración, venta y entrega de sus productos. "Laburo desde mi casa, no es que tengo un local; me encantaría, es como el sueño".

A pesar de la intensa temporada que le espera esta Semana Santa, la cocinera no deja de pensar en cómo mejorar su creación: "Va a haber con pan blanco, jamón, queso, huevo, lechuga, tomate; todo en el mismo huevo, y el pan negro lo mismo", adelantó sobre los próximos baches de huevos, agregando: "Con roquefort, con palmitos, con atún; todas las variantes de los sándwiches tradicionales, pero en huevo".

Además de la personalización de los ingredientes, los clientes de Vale podrán decorar sus huevos con la temática que elijan, como lo demostró la emprendedora con un video donde decora una entrega con la foto de Diego Armando Maradona. "Esto de que se puedan personalizar es lo que también a la gente le gusta. Deja de ser el huevo común y clásico que encontrás en cualquier lado", explicó.

Podés pedir tu propio huevo salado a través de su página web: https://vale-rose-catering.negocio.site/.