Este martes al mediodía, decenas de turistas quedaron maravillados tras un viaje lacustre por el Lago Argentino, con la agencia “Glaciares Gourmet”, con el objetivo de avistar el glaciar Upsala, ubicado en El Calafate. Es que además del imponente paisaje, esta vez fueron testigos de un fenómeno que muy pocas veces ocurre, de hecho, los guías de la excursión aseguraron que nunca lo habían presenciado.

El gran espejo de agua deja hechizado a cualquiera, pero lo que verdaderamente los sorprendió fue que entre el hielo de un iceberg lograron divisar a un animal poco frecuente para el lugar: un puma. Inmediatamente, los turistas se acercaron hasta el borde de la embarcación para poder ver de cerca el espécimen y grabar cómo deambulaba entre los bloques congelados.

Estas maravillas solo se ven en El Calafate, Patagonia argentina. pic.twitter.com/2L21PABDiT — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 21, 2021

“En el día de la fecha, y para sorpresa de los visitantes, se produjo el avistaje de un puma montado sobre un témpano durante la realización de una excursión lacustre en el Lago Argentino en dirección al Canal Upsala”, confirmaron en un comunicado desde la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares.

¿Rescatarán al puma que encontraron arriba del iceberg?

Si bien se trata de un animal autóctono, lo raro es verlo arriba de la formación de hielo, que no estaba conectada con la tierra. Sin embargo, desde la institución recalcaron que se trata de una especie con grandes cualidades para la natación. “En virtud de esto se informa que el animal llegó por sus propios medios al sitio, dada su condición de buen nadador”, aclararon.

Inmediatamente, los guías pidieron a los turistas que hicieron el menor ruido posible para no perturbar al animal y que continuase con su paseo. Pero en cuanto se difundieron en las redes las primeras imágenes sobre lo acontecido en El Calafate, muchos usuarios pidieron a las autoridades que el puma fuese rescatado y devuelto a tierra, desde la dirección del parque aseguraron que no es necesario. “Llegó nadandoy se espera que de igual manera regrese a la costa”, detallaron.

Para que pueda volver, los especialistas recomendaron que no haya nada que pueda molestarlo por eso le hicieron un pedido especial a las empresas que realizan tours por el lugar.

“En virtud del avistamiento realizado en una excursión lacustre de un puma sobre un fragmento de hielo que flota sobre el Lago Argentino, se solicita a los concesionarios que instruyan a su personal para que no rodeen el lugar y eviten acercarse a fin de evitar el estrés del animal. El puma es un buen nadador, por lo cual no necesita ser sedado o rescatado, simplemente deberá tomar la decisión de nadar a tierra para lo cual necesita no ser molestado o alterado”, pidieron.

Por su parte, desde la Intendencia aseguraron que tienen registros anteriores donde pumas han cruzado a nado de una costa a la otra, en sitios como el Brazo Rico. Pero que igualmente, el personal del Parque está realizando el monitoreo de la situación a fin de evaluar medidas a implementar en caso de ser necesario.

Así se paseaba el puma por el iceberg en El Calafate