Este jueves Polémica en el Bar tuvo un condimento muy especial. Es que a la mitad del programa la periodista María Belén Ludueña ingresó al programa para sumarse a la mítica mesa y hacer un repaso de su carrera en el canal.

Ella está de novia desde hace tres años con el intendente de Vicente López, Jorge Macri, primo del expresidente y en determinado momento, Mariano Iúdica decidió hacer una videollamada con él para preguntarle sobre el futuro de la relación entre ambos.

“Estoy volviendo de La Plata de laburar todo el día pero es un gran momento para preguntarle: ¿Belu, te querés casar conmigo?”, preguntó sin rodeos el político. Inmediatamente Belén comenzó a sonreír y a asentir con la cabeza mientras se escuchaba una revolución en el canal.

Iúdica pidió silencio a sus compañeros para que ella pudiera responderle apropiadamente y la periodista anunció un enérgico “Sí. Sí, obvio, cómo no. Te amo”, aseguró con una mezcla de emociones en su rostro y algunas lágrimas comenzaban a asomarse.

“Yo soy muy sensible, obvio que sí. Pueden reírse igual, pero sí”, agregó Ludueña, en medio de la algarabía del estudio. “Es hermoso esto que está pasando. Me encanta que te emociones”, replicó Iúdica. “Bueno, vos siempre te emocionás”, aseguró la periodista haciendo alusión a una característica del conductor en todos los realitys. “Yo le doy rienda suelta en la tele y más con estas cosas, y más en estos tiempos y en una pareja así, que él rehaga la vida... me re copa lo que está pasando”, aseguró Mariano.

Jorge Macri le pidió casamiento a su novia por videollamada

Mientras el piso estaba revolucionado, Macri seguía en el teléfono. “Jorge parece un nene enamorado. ¿Qué es lo que te enamoró de Belén, aparte de que es hermosa estéticamente”, preguntó el conductor.

“Tiene una energía única. La verdad que a mí me completó desde un lugar que yo pensé que ya no tenía. Tengo mucho amor de mis hijos, de mis hermanas, de mi mamá, pero había una parte que pensé que ya no era para mí, que era volver a jugármela en una construcción de pareja. Tiene unas ganas de vivir que me llena, es maravillosa”, sentenció Jorge.

.

Ludueña también quiso hablar sobre su prometido. “Estos hombres están en peligro de extinción, y yo tengo uno. Es caballero, me acompaña, me ve crecer y es feliz. Yo estoy re enamorada, ¿qué te puedo decir?. Me llevo muy bien con sus hijos, nos hemos ensamblado bárbaro y es el camino de una pareja natural que va a cumplir tres años. Ellos me abrieron la puerta de su familia. Yo soy marplatense, hace cinco años que estoy acá y siento que ellos son mi familia”, reconoció ella.

“Ella hoy es familia. Mis hijos han abierto su corazón a conocerla y eso para mí es relevante”, concluyó el futuro marido.

Así fue el pedido de matrimonio de Jorge Macri a su novia Belén Ludueña