Este domingo 1° de mayo se cumplen 40 años del Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea, que tuvo lugar en el marco de la guerra de Malvinas. En este día tan especial, se eligió el Puerto San Julián como base para los actos, en donde autoridades del Gobiernos, de la Fuerza Aérea y veteranos, se reunieron para celebrar la gesta y conmemorar a los caídos.

En el emotivo acto, se leyeron los nombres de los 52 caídos en los combates aéreos y se hizo un minuto de silencio en su honor.

Integrantes del Grupo Crónica viajaron hasta el lugar para realizar una cobertura especial y dialogar con los protagonistas. "Celebramos que el Gobierno Nacional haya elegido San Julián como la sede central para llevar adelante esta conmemoración del bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea. Estamos muy contentos de recibir a quienes engalanan este acto que son nuestros veteranos, los pilotos. Todavía tenemos la deuda más importante, porque las Malvinas son y serán argentinas siempre", aseguró Leandro Zuliani, ministro de gobierno de Santa Cruz.

.

Por otra parte, el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, también hizo referencia a los recuerdos que quedaron de la guerra en los habitantes de su ciudad. "Quienes tenemos la memoria todavía fresca de lo que pasó hace cuarenta años. Cuando faltaba alguno, el sentimiento de la gente de saber quién faltaba. Todos los actos de Malvinas generan mucho sentimiento en San Julián. Cuando vuelven los veteranos recibimos a parte de nuestra familia y es muy importante para nosotros", agregó el funcionario.

.

Finalmente, el Brigadier Mayor Xavier Isaac, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, aseguró que ha habido una gran mejora en las fuerzas en los últimos años y que son vitales para mostrar una gran espalda ante el reclamo internacional por el retorno de las islas.

.

"Este acto significa mucho. San Julián se conformó como base para la guerra y después se desactivó. Para nosotros San Julián son dos palabras que nos traen Malvinas, por eso es muy fuerte. Acá los aviones estaban esperando la salida para ir a la gloria y a veces no volver. Tenemos muchas deudas como Nación, no tengo duda de que el reclamo sobre las islas va a tener su efecto. Tenemos mucho que hacer como país para consolidarnos y reclamar sin ser agresivos, pero tener unas buenas fuerzas armadas es un tema no menor", sentenció el Jefe.

Homenajearán a los caídos en el ARA General Belgrano

Este lunes 2 de mayo, se conmemorarán 40 años del hundimiento del ARA General Belgrano en el que murieron 323 argentinos. Este homenaje se realizará a bordo del rompehielos ARA Almirante Irízar, en el preciso lugar del hundimiento.

.

"Después de este acto tan emotivo, dejamos Puerto San Julián y nos subimos al F28 para poder seguir nuestro viaje a Ushuaia, a Tierra del Fuego, en donde nos vamos a embarcar en el rompehielos Irízar", adelantó la periodista Verónica Banaim, quien estará acompañada por el camarógrafo Javier Bonifacio.