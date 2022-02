Agustina Albertario y Lucas Alario se volvieron en el último tiempo en una de las parejas más queridas por los fanáticos del deporte. Cada uno en su profesión son reconocidos, pero este miércoles, la jugadora de Las Leonas pasó un mal momento durante una entrevista con un programa de Tyc Sports, en donde la mayorías de las preguntas que le realizaron eran sobre la carrera de su novio y hasta la denominaron como "La pareja de Alario".

Albertario es una de las figuras de Las Leonas y reciente campeona de la Copa América con el seleccionado argentino de Hockey sobre césped. Ayer se comunicaron con ella desde la producción del programa en cuestión y le preguntaron sobre el futuro de su carrera profesional, dado que el año pasado jugaba en el Royal Leopold Club de Bélgica.

Ante esa consulta la deportista le respondió que seguirá su carrera en un equipo de Argentina, Lomas Hockey. Pero la cosa no quedó ahí. Desde la producción le pidieron una nota en vivo y la delantera se las concedió dado que habían consultado por su futuro. Según explicó, creyó que hablarían sobre su vida y también podrían preguntarle por su noviazgo con el atacante de la selección argentina de fútbol.

Sin embargo, durante la entrevista la mayoría de las consultas que le realizaron estaban enfocadas sobre el futuro futbolístico del delantero ex Colón y River, que defiende los colores hoy del Bayer Leverkusen de Alemania, pero que se encuentra relegado en la consideración del entrenador por el goleador checo Patrik Schick y la joven figura alemana Florian Wirtz.

La jugadora de Las Leonas les explicó a los periodistas que ella prefiere no hablar sobre esos temas de la carrera de Alario. “Creo que eso se lo tenés que preguntar a él. Yo no tengo idea la verdad. Charlamos un montón pero eso es una decisión que debe tomar él y, si bien no es muy fácil que suceda eso, creo es más que nada una cuestión del club", indicó sobre una pregunta sobre un interés de parte del Palmeiras de Brasil y también de River.

La integrante del plantel que obtuvo la medalla de plata en los JJ.OO de Tokio 2020 se enojó por el contenido de la nota y por sobre todo por el graph con el que fue presentada: “Cuando me sacan al aire me preguntan cosas de fútbol y de mi novio. ‘La pareja de Alario’”

4 llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera.. pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de FÚTBOL Y de mi novio.

“La pareja de ALARIO”

Gracias TyC por la NOTA, después les paso el Cel de Luqui asi le preguntan de su CARRERA A EL. https://t.co/dvXiNdyLJU — A.A (@agusalbertario) February 16, 2022

“Cuatro llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera. Pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de FÚTBOL y de mi novio. “La pareja de ALARIO". Gracias TyC por la NOTA, después les paso el celular de Luqui así le preguntan de su CARRERA A ÉL”, disparó enojada en un posteo que recibió una gran cantidad comentarios de sus seguidores.

Si sos deportista, tenes 4 llamadas perdidas, te llega este mensaje sin decir que programa, pero te preguntan sobre tu carrera obvio que voy a salir al aire.

Después me encontré con otra cosa. Soy una persona educada y no voy a hacer papelones al aire. pic.twitter.com/SeaGbjZOAi — A.A (@agusalbertario) February 16, 2022

Y agregó en otro tuit: "Si sos deportista, tenes 4 llamadas perdidas, te llega este mensaje sin decir que programa, pero te preguntan sobre tu carrera obvio que voy a salir al aire.

Después me encontré con otra cosa. Soy una persona educada y no voy a hacer papelones al aire".

Incluso la jugadora llegó a responder varios de los mensajes que le dejaban los usuarios en Twitter. La mayoría de los comentarios apoyaron su postura. No obstante, también hubo quien le recriminó que debió haber imaginado que sí le hablaban de un programa que se trata de fútbol, le iban a preguntar por su pareja. Algo que ella respondió que nunca "le dijeron de qué programa", de TyC Sports se habían comunicado.