El equipo de Crónica HD realizó esta noche de domingo un móvil en el que dialogó con César Navarro, quien trabaja como cartonero desde hace más de 15 años. Estaba con su hijo Jonathan y su carro de importante dimensión, haciendo lo necesario para poder subsistir, en su caso recolectar cartón. Explicó cómo se vive de esa profesión, cuando tiene que juntar para sobrevivir, las dificultades que enfrenta todos los días y afirmó que“cada vez hay más carros en la ciudad”.

Previo a su intervención, el dirigente social Raúl Castels, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, aclaró que “el grueso de los cartoneros lo vende a 10. Llegan a juntar 50 o 60 kilos en promedio y en un día muy bueno, por ahí un viernes pueden llegar a recolectar 100 kilos, como un hecho excepcional”.

En cuanto a Navarro, comenzó su relato comentando su día rutinario. “Salgo de mi casa a las 7 de la mañana y a veces vuelvo entre las 23:00 y las 01:00. Todo el tiempo recolecto en la calle para poder sobrevivir y vendo a 20 pesos el kilo de cartón”, declaró. Al momento del móvil, se encontraba junto a su hijo menor de edad, Jonathan, quien lo estaba ayudando en su actividad. César aclaró que solo los suma los fines de semana, y que los días de semana va a la escuela.

¿Cuánto gana por semana?

Ante esta interrogante, el hombre reveló que la cifra es muy cambiante, ya que “con suerte, 8.000 y con mala suerte, 800”. Algunas de las familias que se dedican a esto pueden alquilar una pieza de forma mensual, pero no todos tienen esa posibilidad.

Navarro incluso llegó a mostrar cómo hace lo que hace, revolviendo un tacho de basura. En ese momento, se encontró con un material diferente, el nylon, el cual cotizó a 30 pesos el kilo, diez más que el cartón.

Momentos después, aseguró que este 2021 fue bastante bueno para él, ya que “me fui acomodando un poco mejor”. “Estoy con mi hijo, mi señora y mi cuñada en una pensión”, manifestó y agregó que el alquiler que abona mensualmente es de 16.000 pesos y añadió que también recibe la ayuda de una iglesia.

En cuanto al carro que utiliza para la recolección de cartón, este hombre indicó que le costó $7.000, el equivalente a casi una semana de trabaja. “Yo cuando salgo a laburar, salgo de Floresta y me voy a Núñez/Belgrano, ida y vuelta”, sumó. A la hora de alimentar a su familia, reveló que para comer recibe la ayuda de la mencionada iglesia y de organizaciones externas, ya que con su sueldo mensual no le alcanza.

Cuando fue consultado por las declaraciones de algunos políticos que supieron afirmar que la gente no quiere trabajar, replicó lo siguiente: “¿quién no quisiera trabajar hoy en día para alimentar a su familia? ¿Quién no quisiera tener una casa? Este carro está lleno hasta arriba y cuesta llevarlo, eso lo hago todos los días. Yo así como me ven tengo una parálisis parcial, por lo que no podría hacer fuerza. Pero si no hago fuerza no laburo y si no laburo no como”.

