La cantante de cumbia La Chabona fue censurada en uno de sus videoclip, el cual iba a lanzar este viernes. Se trata de su nuevo sencillo “La tiene chiquita”, en el que nombra a varios personajes de la farándula y representantes de distintos artistas. A pesar de que la intención del video era hacer “una broma”, al parecer las personas mencionadas no se lo tomaron con humor.

El video fue denunciado a los pocos minutos de su lanzamiento. Ese hecho no pasó desapercibido para la propia Chabona (María Palacios), quien se quejó de la censura en su cuenta oficial de Instagram.

“Estoy indignada porque soy una piba que arranqué de abajo y junto a mi representante, salimos adelante porque él me ayudó a avanzar. Tengo un guachín de 10 meses y todo lo que hago es para que él salga adelante. El viernes se lanzó el videoclip, nombré a un par de artistas y se sintieron re zarpados”, lamentó la influencer en su cuenta de red social.

Además, la cantante criticó a los artistas y a los manager de personalidades que se habían indignado por haberlos nombrado en su video. En ese sentido, sentenció que “se les subió el humo a la cabeza”. "Los tenía como re humildes", dijo La Chabona con respecto a las personas que la decepcionaron. “Se sintieron re zarpados”, opinó luego.

“Yo también arranqué de abajo, pero yo no perdí la humildad. Me junto con gente de la villa, con gente de alta gama”, dijo La Chabona. Además, la artista advirtió que iba a mandar cartas a documento a las personas que la censuraron, través de su abogado Fernando Burlando, porque no “puede ser que se sientan tocados, zarpados y hagan esto”.

Entre las personalidades de la farándula que mencionó La Chabona se encuentran Zaramay, el representante de L-Gante, Bizarrap, Yao Cabrera, Duki, Marcelo Tinelli, Beto Casella y otros, que son nombrados en la canción que ya está disponible en la plataforma Spotify.

El representante de La Chabona, Christian Manzanelli expresó que “algunos de los artistas que se nombraron ahí nos censuraron la plataforma" y lamentó que no los "dejaron lanzar el vídeo". "La canción nombra a varios artistas en una parodia, entre ellos, al manager de L-Gante. Como representante estoy enojado con la situación porque los cantantes pueden denigrara las mujeres, pero cuando es una mujer la que lo hace, aparecen estas cosas y no entienden la parodia o un chiste”, aclaró Manzanelli.

Por otro lado, el manager agregó que “María está muy mal y muy bajoneada, se deprimió mucho porque era muy importante”.

En la cuenta oficial de Instagram, Palacios apuntó específicamente contra Maxy, El Brother. “Estás más agrandado que no me dejás llegar a L-Gante y eso me da bronca, loco. Sos más falso”, escribió en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el representante expresó que no había problemas entre ellos. “Te amo Chabona, mirá si te voy a bajar un vídeo”, remarcó.