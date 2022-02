La China Suárez continúa en siendo tendencia, por lo menos en las redes sociales. Luego de su supuesta aventura con Mauro Icardi. Sin embargo, ahora, la actriz sorprendió a todos con un insólito posteo sobre el "homenaje" que le hizo uno de sus seguidores.

La actriz compartió a través de sus stories de Instagram las fotos del brazo de un hombre con un tatuaje dedicado a ella. Lo que no se sabe es si será permanente o no. Sobre la piel de esa persona puede leerse: "Eugenia China Suárez te amo", en letras rojas. No se le ve el rostro, sólo el perfil mientras viaja de acompañante en un auto.

La China solo compartió el video, sin dar más detalles del asunto. Los seguidores de la ex de Vicuña desean saber de quién se trata. Lo cierto es que ella no dudó en compartirlo con sus seis millones de seguidores en Instagram.

El tatuaje del seguidor de la China Suárez.

La foto que provocó polémica en las redes

La “China” Suárez había sido noticia y no por un escándalo mediático, sino por una provocadora foto que subió a su cuenta de Instagram. Entre los cientos de elogios que recibió por parte de sus seguidores, resaltó el de Armando Mena Navareño, su flamante pareja, que se animó a comentar el posteo.

En la imagen se puede ver a la actriz en topless, de costado, con un lindo collar, mostrando su tatuaje y mirando a la cámara en blanco y negro. Esto causó sensación en las redes sociales y los usuarios salieron corriendo a interactuar con el contenido. La foto obtuvo casi 195 mil “me gusta” y más de 1.100 comentarios.

La increíble versión cómo Wanda Nara se habría enterado de la infidelidad

De acuerdo a lo informado por Carlos Monti en el ciclo Nosotros a la mañana, Wanda se habría enterado por un tercero del affaire entre Mauro y la China. "Hay un rumor muy feo", fueron las primeras palabras del periodista de espectáculos.

"El rumor dice que en realidad Wanda se enteró de la historia con la China por...", continuó Monti haciendo silencios para mantener el misterio y agregó: "Lo voy a decir en condicional. Por algún llamado que habría recibido de Benjamín Vicuña".

De todas maneras, el periodista aclaró que le costaba "creer" que Vicuña "haya levantado el teléfono y buscado el número de Wanda para decirle 'che, fijate porque tu marido está con mi ex'. A mí me cuesta creerlo, pero está circulando ese rumor".