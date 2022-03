El triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez fue muy polémico a fines del año pasado. Este tema, más conocido como el “ Wanda Gate” dio mucho que hablar en el mundo del espectáculo.

Todos los programas de televisión, redes sociales y muchos famosos opinaron sobre el encuentro entre Icardi y la actriz argentina cuando Wanda estaba de viaje con su hermana Zaira.

Este martes por la mañana, la periodista Paula Varela siguió dándole una vuelta más al tema en “Socios del Espectáculo”, el nuevo programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Esta vez se refirió al distanciamiento de la China y Paula Cháves. Cabe recordar que ellas eran muy amigas hasta el momento en el que la vincularon a la actriz con el jugador del PSG. La mujer de Pedro Alfonso es íntima amiga de Zaira, incluso es la madrina de su hija más chica.

"Están totalmente distanciadas. Paula dijo’ basta’. Era un estrés cubrir a la China en todo. A la China le decís lo que no quiere escuchar y te dice ’chau’. Lo mismo le pasó con Nico Vázquez y Gimena Accardi", fueron las palabras de Varela.

En agosto del año pasado, Paula le mandó un audio por WhatsApp a su amiga preguntándole por qué le daba like a las fotos de Mauro. La China se sintió ofendida y le dijo que cómo le iba a preguntar esa “barbaridad”. Según Varela, la actriz le dijo a la modelo: “¿y yo que tengo que ver con Mauro Icardi y Wanda? Nada que ver, ni los conozco”. Desde el entorno de Chaves dijeron que la China se sintió tan mal que incluso Paula le tuvo que pedir perdón.

Paula y la China dejaron de tener relación después del Wanda Gate.

Luego de que la modelo le mandara ese mensaje, Eugenia le reenvía el audio a Mauro Icardi para que sepa lo que le preguntaba su amiga. Un tiempo después Paula se enteró de lo que hizo la China y lo tomó como una traición.

Después la periodista contó nuevamente que la ex conductora de Bake Off había leído las conversaciones de la China y Mauro, desde ese día decidió no volver a hablarle. Además, hace poco la actriz dejó de seguir a la modelo en Instagram.

Por último, Varela manifestó cuáles eran las intenciones de la actriz argentina. "Suárez iba por todo, hijos (con Mauro) y por quedarse a vivir con él en París. Ahí fue que él después se asusta y desaparece".