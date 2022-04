Juani es fanático de Lionel Messi y también le encanta dibujar. Un día decidió combinar su pasión con la admiración que le tiene al mejor jugador del mundo y así salió un hermoso retrato de "la Pulga", hecho con lápices de colores. Lo que sorprendió a todos, incluso al propio Leo, es el realismo con el que coloreó ese fantástico cuadro. "Me preguntó tres veces si lo había hecho yo. No podía creer que le haya hecho el cuadro", confirmó a Juani a cronica.com.ar.

El nene que tiene solo 12 años había hecho un cuadro de Beto Casella, el conductor lo vio e invitó a toda la familia al programa para que el chico muestre su arte. Ahí fue que Claudio el "Chiqui" Tapia se enteró de los dibujos de Messi que había realizado Juani y ahí fue cuando acordaron un encuentro con el más grande.

Retratro de Messi. "Me preguntó como tres veces 'lo hiciste vos', porque no podía creer que yo le haya hecho el cuadro", contó Juani.

"Se pudo dar porque yo estaba saliendo en el programa de Bendita. El Chiqui Tapia lo vio y se comunicó conmigo para ver si se podía dar. Estuvimos esperando en el predio de AFA, en una sala. La espera se hizo un poco larga, pero valió la pena", dijo el chico, que cambió su ansiedad por entusiasmo en el preciso instante en que apareció el capitán de la Selección argentina.

Ni el papá, llamado Juan, ni el propio nene podían creer que se les había hecho el sueño realidad. "Estar ahí cerca de Messi es una sensación de nervios y alegría juntas. No te salen las palabras cuando estás cerca de él, porque es un ser mayor", sentenció el dibujante de 12 años, oriundo de Pergamino, Buenos Aires.

Además de Messi, Juani tiene una colección de dibujos dedicados al manga y otros tantos de ex futbolistas como Juan Román Riquelme, Diego Maradona. Los dibujos de superhéroes también son su fuerte: el Guasón y Spider-Man son solo algunos de los cuadros que hizo hasta el momento.

"A mí me gusta dibujar mucho animé. Pero ahora justamente estoy con el realismo, con los cuadros de Messi", contó el fanático de Leo, quien también explicó que dibuja desde los 3 años. "Mi maestra de jardín me contó que hacía dibujos en dos hojas y los ponía "a pelear". A los cinco/seis años fue cuando dije 'esto me gusta, lo quiero hacer'. Desde ahí empecé a ver videos en YouTube. Soy autodidacta. Después, con el tiempo, comencé a hacer cursos para ir mejorando y saber cada vez más", sostuvo sobre su arte.

Dibujar no es únicamente un hobby o pasatiempo para Juani, sino que su meta es trabajar de eso y ser un profesional de esta actividad. "Esto es a lo que me quiero dedicar y trabajar. Justamente mi sueño es trabajar para Marvel", contó el chico, quien siempre recibió el apoyo de sus papás para poder hacer lo que más le gusta.

Juani con el cuadro que le regaló a Lionel Messi.

"Si no fuera por mis papás que hicieron todo lo que hicieron para que yo lo pueda ver (a Messi), no se podía haber dado y no lo hubiera visto. La historia hubiera sido otra. Ahora (su papá) está conmigo siempre y apoyándome mucho con esto de las notas a los medios", dijo a este medio.

.

Como broche de un encuentro soñado con Messi, el pequeño, pero ya gran artista, le pidió al astro argentino que le mande la foto con el cuadro del dibujo colgado en el living. "Ojalá lo pueda ver algún día con el cuadro en su casa", sostuvo Juani, esperanzado.

"Me gustaría también darle mis dibujos a Riquelme, darle el cuadro a Wos que lo vio y me lo comentó", remarcó Juani al planear sus próximos objetivos, los cuales no se quedan ahí, sino que ahora también apuntan a que su arte llegue a Cristiano Ronaldo y a que el mismo jugador se lo pueda firmar. Si bien es difícil, este artista de Pergamino no conoce de imposibles, por lo que sobre ese esperanzado encuentro con "el Bicho", reflexionó: "eso lo veré después".