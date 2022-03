Se sabe que la mayoría de los niños no tienen filtro y suelen plantear de forma honesta cómo ven la realidad. Una buena manera de averiguarlo es a través de los dibujos de los que luego se pueden desprender increíbles anécdotas, como le ocurrió a María Emilia, una profe de inglés.

Una alumna hizo un dibujo de la flia: papá, novia de papá, mamá, novio de mamá y otro novio de mamá �� la que puede puede — Maria Emilia (@meec96) March 8, 2022

La seño les pidió a sus alumnos que dibujaran a su familia, una tarea bastante común, pero una nena la sorprendió. "Una alumna hizo un dibujo de la familia: papá, novia de papá, mamá, novio de mamá y otro novio de mamá. La que puede, puede", aseguró la docente en un tuit que se volvió viral rápidamente.

Dibujó al segundo novio de su mamá y se volvió viral

Lo cierto es que no quedó claro si la madre tenía un amante, una relación poliamorosa o si se trataba de alguna ex pareja por la que la niña todavía sentía mucho afecto, pero la sinceridad del dibujo hizo que en cuestión de horas acumulase más de 60 mil "me gusta" y decenas de comentarios.

Los novios viéndose en el dibujo pic.twitter.com/AoPEWT4juu — ��Sanguchito (@sanfran_God) March 10, 2022

"Mientras novio 1, no sepa de novio 2 y viceversa, ¡siga, siga!", opinó un usuario. Otra aseguró que lo más probable es que se tratase de un malentendido: "Ojo, los chicos a veces interpretan mal las relaciones. Cuando mis sobrinos eran chicos, según ellos yo tenía dos novios. Uno si era mi novio, el otro un amigo de él que vivía cerca de mi casa, y cuando iba mi novio venía con él".

En navidad, reyes y su cumpleaños se ha de llenar de regalos. Quien pudiera... — Nicolás (@_nico_ayala) March 10, 2022

"A esa mamá le rezo", aseguró una chica tratando a la mujer de diosa. "Se ve que a papá lo ve poco", agregó Nadia en tono de broma. "El próximo dibujo que lo haga en una cartulina, capaz que son más en la familia y en el cuaderno no entraban", propuso Ariel.

Por ahí quería mucho a un novio anterior de la mamá y ahora también al nuevo. A nadie se le ocurrió esto?? — Solcinka Noserinde �������� (@solerumposta) March 10, 2022

"Cuánto laburo le dan a la piba, me la imagino puteando porque tenía que dibujar mucho", opinó Luciano. "Yo lo veo como pobres pibes, qué matete les hacen los padres con los nuevos novios. A veces no está tan bueno involucrarlos tanto hasta que no es en serio", interpretó otra chica.