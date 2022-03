La Selección argentina de fútbol está a solo un par de meses de dar el puntapié inicial en el Mundial de Qatar, la que podría ser la última máxima competencia de la FIFA en la que participe el mejor de todos en este deporte, Lionel Messi.

A horas del sorteo de la asignación de los equipos para la fase de grupos, la astróloga, tarotista, terapeuta y periodista deportiva Ivana Lanuto habló con cronica.com.ar y dio detalles sobre las características del equipo de fútbol nacional que dirige Scaloni y sobre la carta natal del debut del ciclo de la "Scaloneta", para saber cómo influyen los astros en el plantel que ganó la Copa América en el Maracaná y que ahora busca consagrarse campeón en Qatar, para levantar la tan ansiada y esperada tercera Copa del Mundo.

Para armar la carta natal del debut, Lanuto tomó ese primer partido de Scaloni al frente de la selección, que fue el 7 de septiembre de 2018, en el cual argentina le ganó 3 a 0 a Guatemala.

Carta astral y la personalidad del equipo

El debut del la Scaloneta "tiene un Sol en Virgo, la Luna en Leo y el ascendente ariano", lo que podría significar una buena señal para nuestro combinado en la mayor competencia de fútbol organizada por la FIFA. Asimismo, Scaloni se destaca por tener "mucha rutina y mucho método" y por ser un entrenador "súper prolijo, muy observador y una persona súper mental e intelectual". Para la astróloga, que también es periodista deportiva, puede verse en la sorpresa que nos trajo el DT a la hora de convocar jugadores que hasta ese momento era en su mayoría desconocidos por la opinión pública.

Lionel Messi levantando la Copa América al salir campeón en el Maracaná.

Con lo que respecta a que la Luna esté en Leo y en casa cinco, Lanuto analiza que se trata de una selección que le gusta "hacerse notar y que la aplaudan", así como también recibe muy bien la ovación y le encanta "ser el centro de escena". Dicho análisis deriva en que el combinado nacional tiene "muchas ganas de pasarla bien y disfrutar" los partidos. "Tengo la impronta de que los jugadores se divierten jugando como si fueran niños", sostiene.

Por el lado del ascendente de esta Selección argentina, la astróloga y tarotista cuenta que la albiceleste tiene una "personalidad ariana", que demuestra que "no se queda nunca atrás". Esta característica en el ascendente también habla que estamos viendo a jugadores con "mucha actitud, personalidad y fuerza" que parecen comportarse siempre como "guerreros".

La Scaloneta "tiene a Urano en casa uno, por lo tanto, viene a innovar, viene a ser rebelde, viene a hacer las cosas de forma distinta. No es una cosa que venga a repetir cosas que ya se hicieron", cuenta Lanuto. Además, detalló que "por lo tanto, esta impronta de avance y de acción, de poner todo ese poder y fortaleza que tienen este equipo, que parece ser virginiano, habitualmente es muy mental".

(El equipo) "está combinado con un muy lindo fuego de la Luna y un muy lindo fuego en este ascendente que hace que sea un virginiano que va al frente y que no se conforma", afirma Lanuto sobre las ganas del equipo nacional de ganar un Mundial y no conformarse con el campeonato de la Copa América lograda en Brasil, contra la "verdeamarela" en 2021.

Ivana Lanuto, astróloga, tarotista, terapeuta y periodista deportiva. Instagram @quironastro Facebook Quirón Astrologia

Un equipo descontracturado y muy espiritual

Según la carta astral del equipo, la Selección capitaneada por Messi es "súper descontracturada que le gusta romper los moldes", analiza la astróloga, quien también argumentó esto con que en muchas ocasiones la manera de hacer las cosas de estos jugadores y del cuerpo técnico sorprendieron a todos. "Sin dudas si algo tiene el ciclo de Scaloni es que nos sorprendió a todos. Nadie esperaba que se quedara al frente de la selección desde Rusia 2018 y llegue al Mundial de Qatar", detalla.

Por otro lado, la especialista remarca que el combinado argentino tiene mucha empatía y que astrológicamente tiene a Neptuno en casa 12, por lo que es un equipo muy espiritual.

"Es un equipo súper energético, de creer y muy de conectar con la abundancia y con la confianza de creer en sí mismos. Son muy importantes las miradas, cómo se perciben y se sienten. Hay mucha y muy linda energía entre sí. Es un equipo muy colectivo, muy sociable y muy amistoso, pero muy entrañado, como una red", destaca en su análisis.

El gol de Ángel Di María para marcar el 1 a 0 frente a Brasil en la final de la Copa América 2021.

La cualidad de que el equipo tenga a Júpiter en casa ocho dice que es un plantel "que se hace cargo y que si se equivoca trata de superarlo. En tanto, a tener a Venus en casa siete hace que "no sean bocones cuando hablan y que sean prolijos con las cosas que dicen".

¿Con qué tiene que tener cuidado la Selección para no "hacer agua"?

Una especificación relevante, según los astros, es la de tener un medio cielo en Capricornio es que a los jugadores "les gusta construir y que se construyó de abajo, de a poco, pero con muchísima energía". "Tienen esa potencia de vamos por todo porque lo tenemos en nuestras manos habla de que tienen un Marte en casa once", considera.

"Además, tienen un Mercurio en casa seis, por lo que son de buscar ideas y soluciones. Son muy trabajadores, un Saturno en casa diez habla de eso. Quizás, tienen alguna dificultad que puede ser tengan prejuicios y que se guíen por los mandatos, por tener un Plutón en casa diez", detalla Lanuto.

Lo que tiene que tener cuidado el equipo es perder el miedo a que les vaya mal o que no convenzan y no recibir el aplauso de la gente. "Ellos van a necesitar muchísimo la aprobación externa, teniendo esta Luna en Leo y no deben olvidarse siempre de volver a las bases, porque tienen el Sol opuesto a Neptuno, lo cual mientras siempre se rijan por esa estructura que mantiene Scaloni por el lado de la prolijidad y el orden, que no se hagan agua y no se confíen solo en las energías, ciegamente", analiza la astróloga, quien aseveró que es un equipo que tiene "una gran combinación de 'ordenamos, trabajo, disciplina y conectamos y sabemos que nos va a ir muy bien'".

"Es un equipo muy bien aspectado a nivel energético, lo que delata que deben hacer cosas espirituales que no sabemos, pero es un equipo que le debe gusta muchísimo o la música o las meditaciones o los momentos en grupo donde deben charlar, lo que hace que se conecten muchísimo", concluyó.