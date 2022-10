No hay dudas que Soledad Silveyra es una de las actrices más populares y queridas del país debido a que se la vio crecer a través de los medios de comunicación desde que tenía 12 años. A lo largo de sus más de cinco décadas de carrera, la conocida intérprete fue parte de decenas de éxitos y trabajó con algunos de los actores más importantes de Argentina. Más allá de su fama, esconde una dura historia de vida marcada por el dolor, la tristeza, el abandono y el rebusque.

Solita es un gran ejemplo a seguir dentro de la industria, ya que detrás de su tan característica sonrisa convive con un pasado muy complejo que le cambio su destino. Nació en Buenos Aires dentro de una familia clase media, sin embargo, su padre abandonó la casa cuando ella tenía solo un año. Ambos progenitores iniciaron sus vidas con nuevas parejas y tuvieron otros hijos, pero la estabilidad de la familia duro poco porque el segundo marido de su madre falleció y quedaron en la ruina económica.

Solita creció sin una figura paterna.

La muerte que cambió el destino de la familia

La actriz fue criada por su abuela y su primo Jorgito, quienes fueron dos figuras fundamentales para ella debido a la contención y amor que le dieron. En caso de su madre, Silveyra, siempre destacó que fue una relación un tanto particular. En medio del caos familiar, su progenitora se fue a vivir junto con su hijo menor, Máximo, a un pueblito llamado Anillaco, provincia de La Rioja. Su abrupta decisión se debió a que no pudo soportar que el hermano menor de la intérprete se haya declarado bisexual.

Un día, cuando menos se lo esperaba, la llamaron desde el interior y le pidieron que viaje hacia la nueva casa de su familia porque hubo una fuerte discusión. Al llegar al lugar, conoció la terrible noticia de que su madre se quitó la vida con un arma luego de pensar que había asesinado a su hijo. Después del terrible hecho, la joven intérprete se hizo cargo de su familia y se llevó a su hermano a vivir a Buenos Aires. Años después, el chico falleció de VIH y la tristeza se apoderó de su vida.

La madre se quitó la vida cuando Solita era joven.

Una actriz joven con mucho futuro

Debido a la situación económica de su familia, Silveyra, comenzó a trabajar en los medios de comunicación con solo 12 años. Para 1965 consiguió su primera participación televisiva en el teleteatro "El amor tiene cara de mujer" y un tiempo después llegó la posibilidad de actuar en el cine con la película "La Cigarra está que arde". Debido a su belleza y carisma, rápidamente creció su carrera y para 1968 ya está trabajando con grandes figuras del espectáculo como Palito Ortega y Sandro.

Su popularidad y consagración llegó de la mano de la novela "Rolando Rivas, taxista" que protagonizo junto con Claudio García Satur. Este personaje la posiciono como una actriz talentosa que podía hacer desde una comedia hasta un drama, pero siempre con una sonrisa que la caracteriza hasta hoy en día. Luego, llegaron éxitos como "Pobre diabla" con Arnaldo André y China Zorrilla; "Laura mía" junto a Raúl Taibo; entre otros.

La primera conductora del Gran Hermano

Después de hacer muchos años de teatro y novelas, en TELEFE, le dio una gran oferta que la sacaban de su lugar de comodidad. En esa oportunidad, había muchas expectativas acerca de un proyecto internacional que fue furor en el extranjero y que venía a probar suerte en Argentina, fue así que llegó Gran Hermano y Silveyra tuvo la posibilidad de darle vida a aquella primera edición del reality.

Rápidamente, la actriz se consolidó en su rol de presentadora y fue apodada como la "Madre de la Casa". Asimismo, fue haciendo historia a lo largo de las tres primeras ediciones de la competencia no solo por su rol contenedor de los jóvenes participantes, sino que también porque debió hacer frente a momentos noticiosos muy importantes como el atentado de las torres gemelas, la crisis economía argentina del 2001, entre otras. Durante su paso como anfitriona de la casa más conocida del mundo, también instaló frases que se hicieron clásicos como "Adelante mis valientes".

Vida personal bajo perfil

A pesar del dolor que vivió con su familia, no dudo en darle una nueva oportunidad al amor y en 1970, tras meses de noviazgo, se casó con José María Jaramillo. La pareja tuvo dos hijos que llamaron Baltazar y Facundo y convivieron juntos por más de 10 años, pero en 1982 tomaron la decisión de separarse. A pesar de no convivir, el matrimonio nunca se divorció legalmente porque no querían hacer sufrir a sus nenes. Asimismo, cabe destacar, que con el fallecimiento de su hermano, Silveyra se hizo cargo de sus dos sobrinos.

Actualmente, es una abuela muy feliz que disfruta de sus nietos y de su vida profesional que aun hoy continua vigente. Desde hace unos meses, la ex conductora de Gran Hermano se presenta en la obra "Dos locas de remate". Su trabajo actual la divierte mucho, ya que comparte escenario con su amiga y popular actriz, Verónica Llinas.