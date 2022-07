Las imágenes sobre lo sucedido este fin de semana con la hija de María Fernando Callejón se hicieron virales en pocas horas. La pequeña, de tan solo 7 años, arrancó inconscientemente una moto en el programa La noche del domingo, conducido por Mariano Iúdica, y se salvó de milagro.

En este sentido, el registro de lo sucedido este domingo se hizo viral en todas las redes sociales y generó indignación, risas, y los clásicos memes de siempre. En tanto, también obligó a expertos a salir a opinar al respecto.

Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial,se expresó sobre lo sucedido a través de su cuenta de Twitter (@pmcarignano) y mostró su indignación con la situación.

“La nena no se lastimó y eso es lo importante”, comenzó por aclarar el funcionario, en relación al final de la escena, donde se llega a apreciar cómo alguien de la producción del programa logra agarrar a la moto en la que iba la nena.

Sin embargo, Caragnino afirmó que “estas imágenes nos gritan que una moto no es un juguete, como tampoco lo es un cuatriciclo”. “Los adultos debemos cuidar a los niños y no exponerlos a riesgos para los que no están preparados”, recalcó.

Iúdica, conductor del programa, fue uno de los primeros en darse cuenta lo que pasaba. Si bien atinó a frenar a la pequeña, la velocidad con la que salió la moto lo impidió. Seguido, intentó resolver la tensión del ambiente con algo de humor.

“¡Pero esta chica es una genia! ¿Dónde aprendiste a manejar una moto?”, lanzó Iúdica tras lo sucedido, mientras la pequeña corría a los brazos de Callejón, su madre, quien esbozaba una sonrisa tensa y la revisaba.

El director de Seguridad Vial, en este marco, volvió a apuntar contra el conductor y descargó: “Una vez consumado el error, sería deseable que un conductor le dijera a su audiencia que lo que se hizo no debió haberse hecho y que nenes y manejar son incompatibles. En lugar de eso, hubo chistes. Cero gracioso todo”.

Otras repercusiones que generaron videos virales similares

En su función, Carignano no hace la vista gorda en lo que tiene que ver con seguridad vial, ya que no es la primera vez que el funcionario deja en clara su postura. Además, vale recordar que también ha tomado medidas más grandes.

Semanas atrás, cargó contra el actor Luciano Castro luego de que se difundiera un video de este en el que se lo veía manejando su camioneta mientras su hija iba parada y con medio cuerpo afuera del vehículo a través del techo corredizo.

En esa oportunidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial tomó la medida de sancionar al actor, ya que además la pequeña iba sin ningún tipo de medida de seguridad. Por ello, se espera a ver si habrá una sanción para el conductor.