Como bien es recordado, lo mejor de VideoMatch eran las visitas de las grandes figuras políticas de la Argentina y su interacción con Marcelo Tinelli, el conductor número 1 que en aquel entonces estaba en ascenso. Todo tipo de funcionarios han pasado pero los más esperados eran los presidentes, y Fernando de la Rúa en aquel 2000, no se quedó afuera.

Al ser el pez mas gordo que visitaría aquel programa, los preparativos debían estar listos. El operativo de seguridad debía ser infalible, el camarín debía contar con todas sus exigencias y por sobre todo, debía ser tratado con protecció, cuidado, respeto, amabilidad y cordialidad. Según el mandatario, ocurrió todo lo contrario. Tanto así que tres años después de su visita, acusó a Marcelo Tinelli de "desleal" y consideró que su visita fue "decisiva, pero no exclusiva" para la desestabilización de su gobierno.

En primer lugar, el operativo de seguridad falló apenas se paró delante de las cámaras y ocurrió lo que no podía ocurrir. Un joven salió de la tribuna y lo increpó sobre los presos condenados por el ataque a La Tablada en 1989, quienes se encontraban en huelga de hambre hacía más de 100 días. "Pienso en los presos de la Tablada, se están muriendo de hambre", dijo. De la Rúa dio su versión y subrayó que era una "gran preocupación" para él.

Pese al arranque con el pie izquierdo, el presidente siguió con su mejor cara y trató de pilotear el programa, pero la visita se accidentaba cada vez más. Los siguientes pasos en falsos ya correrian por centa del presidente. En un momento, llamó "Laura" a Paula Robles, la pareja de Tinelli, y se refirió a Videomatch como Telenoche, el noticiero del canal competidor. Para concluir, como todos los políticos, antes de su retirada (se fue por la puerta equivocada y sin ser acompañado) fue ridiculizado por la imitación de Freddy Villareal.

VideoMatch: la acusación a Marcelo Tinelli en el 2003

Tiempo después de su visita y luego de haber renunciado a su puesto, de la Rúa hizo un balance y le adjudicó a Tinelli la culpa de la caída de su gobierno. El líder radical consideró que la noche de su visita a Videomatch hizo que la gente se quede con una visión "exagerada" de la realidad.

"Asumo mi responsabilidad por haber ido al programa, que fue perjudicial para preservar mi función", concluyó dos años después de su renuncia. "Me informaron falsamente el nombre de la esposa (de Tinelli, que se llama Paula pero que él confundió por Laura) cuando yo lo pregunté para saludarlo amablemente y preguntarle por ella. Al retirarme -prosiguió relatando el ex presidente-, el conductor no cortó la escena que me acompañó", se quejó de la Rúa de la producción del programa.

Y más aún, el expresidente dijo que se perpetró un escenario para mostrarlo desorientado, ya que supuestamente lo invitaron a salir por el lugar equivocado: "después usaron la imagen repetidamente para descalificarme". Así fue como de la Rúa, tres años después del fin de su mandato, recordó su paso por Videomatch y aseguró que ahí estuvo su perdición.

Mira el video