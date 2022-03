La modelo y actriz Luz Cipriota no para de sorprender con la proyección de su carrera internacional. Italia, Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina, en elencos de novelas como Herencia de amor (Telefé), Sos mi hombre (Canal 13), Soy Luna (Disney) y 2091(Fox).

Desde 2018 está instalada en España donde acudió para sumarse a la tercera temporada de Las Chicas del Cable, la exitosa serie de Netflix que llega a más de 190 países. En la producción, interpreta a la esposa argentina de Uribe, el dueño de la compañía telefónica.

“Era un gran sueño para mi formar parte de esta serie. Desde la primera vez que la vi quedé loca con su vestuario, su estética… ¡y los libros, por supuesto!”, había contado en su momento la actriz, tras sumarse a la serie creada por Ramón Campos y Gema R. Neira.

Durante su estadía en tierras ibéricas, Luz se enamoró de David Serrano de la Peña, un reconocido director, productor, autor, adaptador y guionista de cine, televisión, teatro y teatro musical de España.

Tras formar pareja con Serrano, Cipriota se instaló definitivamente en Madrid y fue madre de Lorenzo a fines del año pasado: “Extraño a mi familia y a mis amigos. Soy muy familiera. Tengo hermanos y muchos sobrinos; los veía muy seguido cuando estaba en Buenos Aires", le contó a La Nación.

De todas formas, remarcó que no cambia por nada la seguridad que siente en el país europeo: "Lo que no extraño para nada es la preocupación por la inseguridad. Allá una parte de la energía me la consumía esa preocupación. Viviendo en Palermo me robaron muchas veces el auto. Me robaron las ruedas cuatro veces en un mes, en pleno Palermo, a las dos de la tarde y a la vuelta de una comisaría”, reveló.

Además, realizó una significativa comparación entre ambas ciudades: "En Madrid te quedás dormida debajo de un árbol en un parque y estás tranquila, nadie va a tocar nada. Teniendo un nene tan chiquito es algo que valoro especialmente. Me da mucha tristeza lo que pasa en la Argentina en ese sentido".

Pero no todo fue actuación en la vida de Luz Cipriota: transcurrió su adolescencia repartiendo su tiempo con su pasión por la gimnasia rítmica y hasta salió Campeona Nacional de la disciplina. Al mismo tiempo, comenzó sus estudios de actuación y dirección de actores en Buenos Aires, ciudad donde nació.

Luz Cipriota participó de la tercera temporada de Las Chias del Cable producida por Netflix.

La actriz debutó en el medio cinematográfico en 2006, cuando participó de Déficit, en México, bajo la dirección de Gael García Bernal. Desde ese momento, una joven Luz continuó trabajando de forma imparable a nivel internacional.

Pero eso no fue todo, porque Cipriota explotó su formación en canto, danza y acrobacias y se metió de lleno en el teatro musical, protagonizando “Más de Cien Mentiras”, Pegados el Musical y Frustrados en Baires.

En 2020, Luz cumplió un gran sueño: trabajar con Woody Allen. En la película Rifkin's Festival bajo la dirección del neoyorkino, interpretó a Carmelita, una reportera que entrevista al actor Louis Garrel en el contexto del festival de San Sebastián. La películas sigue de cerca la historia de un matrimonio que acude a ese encuentro y atraviesa una serie de enredos románticos en el lugar.

Hace pocos días, se estrenó en nuestro país “Axiomas, la verdad escrita en el agua”. donde Luz interpreta a Isabela. De vuelta a su provincia en la Patagonia, la mujer regresa a su tierra con la sospecha de que una minera está contaminando las aguas de la región, mientras el gobernador defiende a la empresa como generadora de puestos de trabajo.

Casada, con un hijo, llena de proyectos artísticos, pareciera que Luz Cipriota planea una larga estadía en España, lugar que la mantiene más calma que la Capital argentina: “La inseguridad de Buenos Aires me tenía tensa todo el tiempo”, cerró en aquella entrevista.