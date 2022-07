¿Te gustan los juegos de mesa? ¿Te consideras un catador de cosas dulces? Si sos de esas personas que aman el café y que son aficionadas al entretenimiento, presta atención a esta recomendación que te va a sorprender en todo sentido. Este comercio es ideal para familias o grupos de amigos. Además, cabe destacar que si no contás con mucho presupuesto, en este sitio hay opciones para todos los gustos y a bajos precios.

"La Board Game House" es un local de gastronómico que se ubica en Aguirre 938, es decir, en el barrio porteño de Villa Crespo y que tiene una característica que lo distingue de los demás: tiene más de 300 juegos de mesa, los cuales son brindados al consumidor para que pase una tarde a pura diversión y disfrute. Si bien en estos últimos años, varios negocios incorporaron este tipo de entretenimiento, este caso es muy particular, ya que nació del fanatismo de los dueños y de la necesidad de unir a personas.

Se puede decir que este café es un viaje a la niñez y es una presentación multisensorial. Desde que la persona ingresa en el lugar es atrapado por la increíble decoración que entremezcla arquitectura moderna, un arcoíris de colores y una estética juvenil de los 90-2000. Para hacer de la experiencia algo fantástico, se ofrece al visitante la posibilidad de recorrer decenas de estantes que tienen desde juegos electrónicos, cartas, fichas, memoria, rompecabezas o hasta de azar.

No cabe duda que "La Board Game House" es una salida ideal para hacer en grupo porque es imposible no participar en alguna competencia. Además, es relevante mencionar que es un sitio apto para todo público, ya que cuenta con entretenimiento para todas las edades. Otra gran ventaja es que si sos de esas personas que le gusta aprender y probar cosas nuevas, los empleados te explican a la perfección las reglas de cada una de las actividades de recreación.

En cuanto al lado gastronómico, existe la posibilidad de almorzar o merendar. Si preferís lo salado, se destaca la gran variedad de panchos que tienen salsas únicas y originales. También hay sandwich de diferentes gustos y hasta ensalada. Si preferís pasar la tarde, hay muchos platos destacados para probar como por ejemplo las tortas en lingotes, los cuadraditos dulces, los budines saborizados, los sabrosos alfajores y otras masitas. Además, hay muchas infusiones que son un espectáculo para el paladar.

Cabe destacar que el lugar cuenta con opciones para visitantes veganos y vegetarianos. Si sos más de los bares, no hay excusas para que no vayas a visitar "La Board Game House". Dentro de su carta de bebidas podés encontrar desde jugos, cervezas, vinos hasta tragos más preparados como Campari o Fernet con cola. Por último, es relevante mencionar que existe la posibilidad de llevarte lo que no llegues a comer en el café.

Los precios de las comidas son súper accesibles.

Información para tener en cuenta:

Este bar-café fue creado por @bonomagic y @Gabrieleldelosjuegos y su principal objetivo es fomentar su fanatismo por los juegos de mesa. Para poder disfrutar de este lugar único, es necesario hacer reserva, ya que cada mesa tiene un tiempo máximo. Si te gusta la competencia, no te podés perder las noches de juegos donde se desarrollan torneos con premios y al que podés asistir con tu grupo de juegos.

Durante los días de la semana solo se paga la consumición, mientas que los fides la entrada cuesta $ 800 por 5 horas. En relación con los horarios, el comercio está abierto de lunes a jueves de 13 a 22. Viernes y sábados de 21a 2 am. Sábados y domingos de 14 a 20 horas. Para más información, desde la cuenta oficial de Instagram @laboardgamehouse responden todas las dudas y consultas.