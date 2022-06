Oscar El Chaqueño Palavecino vivió un momento tenso y desagradable en la madrugada del último viernes en el marco de un show que brindó en la localidad salteña de Vaqueros, cuando la policía arremetió en medio del recital y lo dio por finalizado de forma imprevista.

El artista tenía pautado ser el plato fuerte del espectáculo y cerrar la noche del 22° edición del festival "Vaqueros le canta a Güemes", como parte de los actos en conmemoración al máximo héroe de la provincia de Salta, el general Martín Miguel de Güemes. Pero nada terminó como se esperaba.

Eran ya pasadas las cuatro de la madrugada cuando el artista comenzó su show, que nunca pudo ser debidamente concluido debido a la irrupción de la Policía provincial en medio del escenario, presionando a la banda para que finalice la presentación por haberse excedido del horario permitido.

La indignación del público, que había pagado entre 1500 y 2000 pesos en muchos casos para ver el show completo del reconocido folclorista, se hizo notar, al igual que la furia del cantante con la organización, que no tuvo intención de disimular.

"Perdón a todos. Me voy. Ganó el policía encargado. Está bien, me voy. Si quieren verme en algún lado, no vuelvo más a Vaqueros. Voy a otro lugar", arremetió con todo el Chaqueño, aún sobre el escenario, para luego estrellar el micrófono contra el suelo y retirarse furioso.

"Gracias a todos estos. A estos los mandan a cortarme a mí y yo no soy delincuente, que vayan a pillar a todos los gatos estos. Entonces a mí no. Yo soy pueblo, hermano", agregó antes de despedirse.

La palabra del Chaqueño Palavecino tras el fallido show

Pasado el mal trago y terminada la noche, el salteño dio su palabra y reafirmó su postura: “Ya no vuelvo a Vaqueros, no le debo nada a nadie”, dijo todavía visiblemente enfurecido.

En diálogo con el medio Todo Salta Noticias, el cantante realizó un fuerte descargo por no haber podido completar su show, promocionado en la localidad durante todo el mes: “Yo canto con el alma, no me quiten más, no soy delincuente, soy un cantante. Me cortaron el show porque subió la Policía, me mandan tarde y la gente pide más", se desahogó.

El Chaqueño Palavecino comenzó su show pasadas las 4 de la mañana.

“El intendente, que es amigo mío, me manda tarde y cuando estoy desplegando lo mío como artista se sube el Jefe de Policía con su orden, pero él no puede subirse al escenario”, sentenció Palavecino, todavía enojado con lo sucedido.

Posteriormente, el folclorista aclaró que "está todo bien con el intendente" de Vaqueros Daniel Moreno Ovalle. "Me sentí usado. La gente, el pueblo, estaba alegre y que suban y te corten, ¿para qué diablos venimos?", señaló.

La explicación de la Policía provincial

Fue el jefe de Prensa de la Policía de Salta, Miguel Velardez, quien rompió el silencio en diálogo con el medio local El Tribuno y dio su versión de los acontecimientos: "El festival estaba dentro de lo planificado por los festejos de Güemes y en un principio tenía que terminar a las 5. Pero por pedido de los organizadores y la municipalidad, sabiendo que iba a cerrar el Chaqueño, pidieron que se extienda hasta las 6. Algo que se les concedió, pero se les pidió que se respete el horario y eso no ocurrió, ya que el show se extendió hasta las 6:45", explicó.

En la misma línea, sostuvo: "Los organizadores hablaron con el entorno de El Chaqueño a las 6, donde él dijo que no iba a cortar el espectáculo. Luego se intentó a las 6:15 y finalmente a las 6:30, horario en el que él desde el micrófono aprovechó para agredir verbalmente a la policía y a la organización”.

Asimismo, el uniformado contó que debieron intervenir tanto el jefe del operativo como el de la unidad regional: "En los videos que hay se ve claramente el intento de agresión del artista para con el jefe de la unidad regional", cerró.