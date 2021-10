El pasado 30 de septiembre Mirtha Legrand ingresaba alrededor de las 15 horas al Sanatorio Mater Dei con un molestar en el pecho. Tras practicarle varios estudios detectaron que tenía una obstrucción coronaria e inmediatamente la introdujeron en un quirófano y le colocaron dos stents.

Finalmente, este martes, trece días después, recibió el alta y ya pudo volver a su hogar. Así lo confirmaron desde la productora StoryLab a través de las redes sociales. “Queremos informarles que, luego de una reunión entre el médico personal y los profesionales intervinientes del Sanatorio, de común acuerdo con su familia, la Sra. Mirtha Legrand fue dada de alta esta noche”, explicaron en el parte médico.

Te amo ❤ sos una leona! pic.twitter.com/gNNXlLZ2fb — Nacho Viale (@nachoviale) October 13, 2021

En el comunicado, firmado por el médico y director del nosocomio, Roberto Dupuy de Lôme, aseguraron que tendrá que continuar con cuidados en su vivienda. "Habiendo logrado su recuperación clínica, podrá continuar la recuperación en su casa. Agradecemos a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha".

Los insólitos pedidos de Mirtha Legrand durante su internación

Este fin de semana, su nieto Nacho Viale dijo presente en la American Rockstars 2021 y entrevistado por Darío Barassi ya había confirmado que entre lunes y martes de esta semana le iban a dar el alta a la artista.

.

Además, el productor detalló un insólito pedido que hizo su abuela mientras estaba convaleciente porque se sentía aburrida. “Ayer me sonó el teléfono, era desde el sanatorio y me asusté. Y me mandaron un listado: ‘Está toda esta gente para entrar’, me dicen. Yo miro el listado, conocía a todos. ‘No, que no entre nadie, porque sino es un caos’. ‘Pero las está haciendo entrar tu abuela’, me dijeron”, reveló entre risas.

“La llamé y le digo: ‘Abuela, escuchame…'. ‘No, yo estoy aburrida...’, me respondió. Me fijé y eran la cosmetóloga, peluquera, maquilladora… ¡Ya era todo el canal! Ese es un buen síntoma”, sentenció.