Para la figura exéntrica, mediática y fantástica que es Ricardo Fort, la muerte fue sólo el comienzo. Acercándonos a los ocho años desde su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2013, la presencia del artista, padre y chocolatero continúa presente entre los fanáticos, seguidores y usuarios de las redes que lo mantienen vivo un meme a la vez. Pero 2021 le trajo más que un par de tweets virales al Comandante:

Este miércoles, la Revista Anfibia en colaboración con Spotify Argentina estrenaron el primer capítulo de Basta Chicos, el podcast biográfico que buscará relatar la vida y obra de Fort a través de anécdotas de diferentes personalidades que pasaron por su vida a lo largo de los años.

Además, el periodista Eddie Fitte anunció la llegada de la docuserie El Comandante, una producción en proceso que llegará a una conocida plataforma de streaming el año que viene. Contando con el apoyo de la última pareja y los mismos hijos de Fort, la producción promete revelar el lado más humano del fenómeno viral.

Basta Chicos: La Vida de Ricardo Fort

"Basta Chicos" estará compuesto de 10 capítulos que estrenarán de manera semanal todos los miércoles.

La ya icónica frase "Yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce" encapsula perfectamente la vida de Fort bajo el foco de la farándula argentina, llena de viajes, autos y amores. Pero esa no fue siempre la realidad del chocolatero: el lado humano detrás del fenómeno viral es algo que el nuevo podcast narrado por Damian Kuc buscará desenterrar:

"Es una oportunidad de conocer el lado más humano de Ricardo, el lado sincero y honesto de una persona que, durante sus últimos días, solo sintió dolor", comentó Kuc, el Youtuber a cargo de la narración del programa semanal. Aunque el nuevo proyecto se aleja del contenido al que están acostumbrados su millón de suscriptores en la plataforma de videos, para el joven de 25 años el nuevo podcast es "el proyecto más divertido e interesante en el que participé".

"Acepté sin dudarlo, no solo porque estamos hablando de un podcast dedicado pura y exclusivamente a él, sino porque además es la posibilidad de intentar entender qué fue lo que nos encantó de este increíble personaje. Es un podcast que invita a reír, a sorprenderse, a reflexionar y hasta a llorar", relató Kuc en sus redes sociales.

El primer episodio, titulado No soy una estrella fugaz, ya se encuentra disponible en Spotify con la participación de Aníbal Pachano, Luis Ventura y Guido Süller. Además, su hijo Felipe Fort también hizo una aparición en el primer capítulo: "A papá le gustaba estar con gente. Sí, así todo el tiempo. A mí me gusta estar con gente, no me gusta estar solo. Yo le tengo miedo a la soledad, no me gusta. Entonces yo creo que a él le pasaba lo mismo", relató el joven, quien también se vió involucrado en la segunda producción sobre su padre revelada este año.

El Comandante: la serie documental sobre Ricardo Fort

La vida de Ricardo Fort será capturada en una serie documental. ( Instagram: @nataliaromanpress)

Desde su anuncio, la producción de la serie biográfica de Fort ha causado olas de controversia. A cargo del periodista y escritor Eddie Fitte, la serie de seis capítulos reunió más de 200 testimonios para reconstruir la vida del Comandante antes de su propulsión al estrellato, sobre todo su paso por Miami y su regreso al país para trabajar en la fábrica de chocolates de la familia.

Esta no es la primera vez que se intenta crear una producción audiovisual sobre Fort: si bien existieron varias propuestas, ninguna obtuvo el permiso de la familia del homenajeado hasta ahora. El Comandante fue apoyada por los hijos de Fort, Marta y Felipe, quienes también participarán de la producción cuando comience a filmar el próximo mes.

Los hijos de Fort, Marta y Felipe, participarán de la producción documental.

Los mellizos de 17 años había sacudido las redes a principios de agosto, cuando reactivaron la cuenta de Twitter de su padre tras ocho años de inactividad. Marta, por su parte, adelantó algunos detalles de la producción desde su cuenta de Instagram: "Ya estoy ensayando hace meses. A la vuelta sigo", confirmó la joven, quien también comentó sobre la controversia causada por Virginia Gallardo en relación al proyecto.

La expareja del famoso decidió no participar de la producción en su homenaje, algo que no le sentó bien a Rodrigo Díaz, el último novio del empresario y responsable de la crianza de sus hijos. El cantante realizó un descargo por la pantalla de eltrece criticando la decisión de Gallardo y Violeta Lo Re, otra pareja de Fort que se negó a participar de la producción si no le pagaban.

"O tenés una intención económica con la serie o no querés salir porque querés tapar tu pasado", expresó Díaz. "No tengo nada en contra de nadie, pero sé que del año y medio que yo estuve hubo gente que sale a hablar y no estuvo nunca. Y cuando Ricardo levantó el teléfono para llamarlos, tampoco atendieron", agregó.