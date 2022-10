El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra), Luis Ventura, participó del ciclo Seres Libres en Crónica HD y trató varios temas. Primero repasó la historia con Cristian Mercantante, luego habló de su adicción a las apuestas y cerró con su advertencia sobre la presencia de las drogas en todos los ámbitos.

A diferencia de otras notas del programa, no fue el conductor Gastón Pauls quien dialogó con Luis Ventura. Lo hizo un integrante de la producción que tiene un vínculo especial con el entrevistado.

Luis Ventura: la ayuda clave para Cristian Mercatante

Se trata del exparticipante de Gran Hermano que se sumó a la producción del ciclo que obtuvo un Martín Fierro de Cable en la categoría “Vida sana”.

Desde el primer momento, Cristian agradeció a Ventura por el apoyo que le brindó durante su peor momento por la adicción a las drogas. “No tenías por qué, me diste una mano enorme”, describió y agregó: “Te pido disculpas, mi cabeza no estaba bien”.

Luis Ventura en Seres Libres con Cristian Mercatante.

Por su parte, el popular panelista le recordó el conflicto que habían tenido por una nota en la revista Paparazzi: “La foto era Cristina comiendo de la basura, en el bajo Flores, en el territorio del paco. Era una nota que me molestaba, no entendía cómo te habías estrellado contra ese paredón”.

“Si no fuera por Luis Ventura y Pamela David, no sé si estaría vivo”, resumió Mercatante y reiteró su agradecimiento: “Me alquilaste una pensión en Mataderos, te hacías cargo de lo económico. Siempre estuviste ahí, viendo que no me mandes cagadas, cagandome a pedos”.

La adicción de Luis Ventura a las apuestas

Por otra parte, Cristian le consultó al titular de Aptra cuál era su debilidad. “El juego. En determinado momento fui un ludópata”, reveló Luis Ventura.

“Con consecuencias para mí”, agregó el histórico integrante de Intrusos y detalló sobre esa etapa de su vida: “Era soltero, no tenía que mantener a nadie”.

Allí completó su situación con varias anécdotas que tomó con gracia: “Teníamos acá en dentro de Crónica, cuando estaba en la parte del diario, tres o cuatro quinieleros que te fiaban”.

“Yo apostaba a lo perro, cuando ganaba, tenía vagones de guita. Pero cuando perdía, eran sueldos enteros”, describió el actual director técnico de Victoriano Arenas.

“En una etapa quedé como cinco o seis sueldos abajo. Cobraba en tesorería y el mismo sobre se lo daba al quinielero”, señaló entre risas Luis Ventura.

Sin embargo, explicó cómo cerró ese proceso de adicción: “Un día dije: ‘yo no puedo hipotecar mi futuro de esta manera y no voy a jugar más’”. “Lo que aprendí es a dosificar la timba”, completó.

"Las drogas están en todos lados”

“La adicción está al lado mío. Yo convivo con las adicciones. En el fútbol, en el mundo de las comunicaciones, en los canales, en las radios. La droga está en todos lados, yo la veo, la percibo”, indicó Ventura.

Y en ese sentido, el periodista remarcó: “Descubro inmediatamente cuando una persona que está en mi órbita se droga. Y veo hasta dónde se droga y si está perdida, si tiene salvación o no”.

Ante la consulta de Cristian, la cantidad de personas que ayudo, además de a él, Ventura resumió: “A un montón”. “La voluntad y la decisión de reinventarse es de cada persona. Yo te puedo ayudar, pero el primero en tener que estar convencido sos vos”, aclaró.

“Que crea en sí mismo, en que se puede laburar, que se puede vivir y prescindir de eso que te envenena”, expresó para los televidentes y alertó: “La droga es la muerte”. “La libertad es la salud. Si no estás sano, no sos libre, sos esclavo”, cerrró Luis antes de abrazarse con Cristian