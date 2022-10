Tras las aclaraciones de Luis Ventura con respecto a la lista de los nominados para la fiesta del Cable que trasmitirá Crónica HD el 20 de octubre, este martes en el programa de Chiche Gelblung —que se emite por la misma pantalla de 12 a 14—, el presidente de APTRA en forma oficial dará a conocer quiénes van a asistir a la gala, y esa noche los ternados sabrán quiénes ganarán la codiciada estatuilla de Martín Fierro.

Recordemos que Luis Ventura había dicho que “se trató de un error comunicacional interno de la entidad. Aquí no hubo topos ni traidores”.

Con la firmeza y la contundencia que lo caracterizan, se había referido, en diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio para “El Run Run del Espectáculo”, a la polémica sobre el conocimiento público de las ternas antes de tiempo.

Por otra parte, Ventura confirmó que continúa al frente de APTRA, desestimando también aquellas versiones que el viernes pasado daban cuenta de su renuncia al frente de la entidad.

Luis Ventura, presidente de Aptra.

En relación con la crisis de la filtración de las ternas, Ventura había aclarado: “Ustedes me conocen, como reza aquel dicho; yo no soy de sacar los trapitos al sol. En todo grupo humano y entidad hay gente que sobre un mismo tema puede tener otras lecturas. Es probable que se haya dado una diferencia de criterio en algunas cosas”.

“No tengo dudas de que existió un malentendido. Esto incomodó, muy razonablemente, a Crónica HD, poseedor de los derechos de la televisación”, señaló el titular de APTRA.

También reveló: “A todo esto, yo soy muy temperamental y, en el camarín del canal, tuve algunos llamados; alguien pudo haber interpretado alguna reacción mía como un alejamiento de APTRA”.

Pampita y el Pollo Álvarez serán los conductores de los Martín Fierro de Cable 2022.

Sin embargo, Ventura completó: “Yo no tengo que reprochar nada a nadie. Si yo hubiera descubierto una traición, no sigo en ese lugar. Este tema es otra cosa. Insisto, está relacionado con una cuestión comunicacional que se puede presentar en la actividad de cualquier grupo humano”.

“La logística del Martín Fierro es muy grande y conlleva desde los aspectos técnicos hasta todo lo concerniente a invitados, cena y vigilancia, en lo que representa una inversión económica importante”, describió Luis Ventura.

De esta manera, el conductor destacó: “Además, voy a ir a la reunión de comisión directiva sabiendo que no existieron situaciones ex profeso. APTRA, en estos años, ha tenido un crecimiento muy valioso en varios aspectos, situación que hace que me sienta orgulloso de la entidad, así como también de mis compañeros de comisión”.

Respecto de las nominaciones que se filtraron, estableció: “Yo no me voy a poner a cotejar lo que cada colega y medio tenga. Lo que sí puedo afirmar, de manera terminante, es que APTRA dará a conocer en la pantalla de Crónica HD las nominaciones oficiales. Y allí estaremos”.