Los Premios Martín Fierro de Cable 2022 ya tienen fecha y lugar: la cita será el próximo 20 de octubre en el Golden Center de Parque Norte, con la flamante transmisión de Crónica HD.

A las 22 en punto se dará inicio a la gala de premiación, pero antes tendrá lugar uno de los momentos más jugosos de la noche: la previa en la alfombra roja con todos los invitados mostrando los mejores looks, los acompañantes, las expectativas y todo el nerviosismo lógico del momento que antecede al evento televisivo más importante del año.

Y quien estará a cargo de la inauguración de la “red carpet” es la conductora Paula Varela, quien en diálogo con Cronica.com.ar dejó espiar algunos detalles sobre su rol en el evento, y qué tipo de información le acercará a los televidentes.

“Vamos a tener cámaras dentro del salón para ver todo lo que se está viviendo ahí: cómo están armadas las mesas, cómo es el menú, el backstage y todo el detrás de escena de esta fiesta tan glamorosa”, detalló la panelista.

Además, destacó que el evento contará también con la conducción de la coach de imagen Matilda Blanco, quien se encargará de evaluar todos los looks de los famosos: “Así que tienen que venir bien vestidos porque va a estar el ojo de Matilda, que es divina pero re exigente”, enfatizó.

Paula será también la encargada de entrevistar a las figuras más destacadas de la noche, y preguntarles absolutamente todo: “También vamos a tener mucha presencia en las redes sociales - del Grupo Crónica - , que van a estar muy activas para que la gente interactúe desde su casa”, adelantó.

Pampita y el "Pollo" Álvarez volverán a ser la dupla de conductores de los Martin Fierro de Cable.

Con respecto a la cantidad de ternas, nominados y demás pormenores, Varela aseguró que todavía APTRA no reveló ningún detalle: “La verdad es que todavía no se sabe nada, porque Luis Ventura y la producción están totalmente cerrados (risas)”, y añadió: “Estamos muy ansiosos por ver las ternas. Hay muchos rumores pero la verdad es que todavía no se filtró nada”.

En referencia a la edición 2021, donde se hicieron entrega de los premios correspondientes a las producciones de 2018 y 2019, no dudó en que este será un evento sumamente emocionante, luego de dos años y medio tan convulsionados a nivel social.

“Me acuerdo el año pasado, cuando abrimos la alfombra roja, pensábamos que se había cumplido un sueño que en algún momento parecía tan lejano, que era volver a vernos y encontrarnos de cerca sin barbijo”, señaló. Además, sostuvo que si bien en la edición anterior los invitados estaban bastante tranquilos, “todavía había un poquito de resquemor y desconfianza”.

Entrega de Premios Martin Fierro de Cable 2021.

Sin dudas, será una noche en la que se volverá a estar en contacto en un ambiente más relajado, donde no faltarán los besos y los abrazos contenidos: “Estas son noches donde uno se cruza con amigos, se saluda, habla, entonces es imposible mantenerse alejado”, y completó: “Este año creo que va a haber más tranquilidad y eso va a hacer que se disfrute mucho más”.

Paula también hizo referencia a lo especial que son estos tipos de eventos para el mundo artístico y periodístico: “Son premios que se viven como una fiesta y que tienen mucha importancia porque todo lo que sucede esa noche después repercute en todos los programas de televisión: se habla de todo lo que pasó, de los vestuarios, se invitan a los ganadores y ese tipo de cosas que a la gente tanto le gusta”.

Con respecto a que Crónica HD sea nuevamente la anfitriona de los Premios, sostuvo: “El año pasado fue una noche divina y que se le dé el espacio nuevamente a Crónica, que es un canal popular que la gente quiere y sigue tanto, está buenísimo”, y cerró: “Es una fiesta de toda la televisión y me parece que Crónica es un lugar súper ideal para hacerlo”.