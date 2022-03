Delfina Gerez Bosco no está segura de si podrá volver a tener hijos. En el 2020, la modelo supo que tenía un tumor de 750 gramos en la zona abdominal y tuvieron que extirpárselo de inmediato. Tras la operación, los médicos le informaron que desconocían si estaría en condiciones de traer otro bebé al mundo. El proceso de recuperación hizo que la joven tuviera que alejarse por algunos meses de la pantalla con el objetivo de recuperarse de la mejor manera posible.

Conocida por su rol como guardavidas en el programa de entretenimiento El muro infernal (Telefé), que conducía Marley, la joven que se ganó el cariño de miles de espectadores por su cálida y carismática personalidad fue invitada al programa Lo de Mariana (El trece), que condujo Mariana Fabianni, para hablar sobre su cuadro de salud, y allí destacó la importancia de hacerse controles periódicos.

Estaba recostada en su cama, con el televisor encendido frente a ella, cuando descubrió un bulto anormal en su abdomen. “Le saqué una foto y se la mandé a mi ginecólogo, y él me mandó a hacerme una ecografía transvaginal”, detalló Delfina. Lo primero que se le vino a la mente fue un “cáncer de ovarios”.

Delfina junto al equipo en el programa El muro infernal.

Era plena pandemia y los plazos para atenderse en los consultorios eran más largos de lo común, pero la modelo luchó para no tentarse y buscar sus síntomas en Google que terminen por atemorizarla.

Por fortuna, no fue así, pero aún no podía cantar victoria. Cuando le anunciaron que tenía un tumor, le hicieron una pregunta que la descolocó por completo. “¿Vos tenés un hijo?”, recordó que le preguntó un profesional. La exbañera es madre de Gennaro, de tres años, el único hijo que tuvo junto a su marido, Fernando Beni. “¿Y querés tener otro? Porque lo más fácil con esto que crece tan rápido es sacarte el útero”, le sugirió el especialista. “Me quedé helada”, describió.

"Fue horrible. De ahí a mi casa me fui llorando...", confesó. Desde agosto, cuando había iniciado la consulta con su ginecólogo, hasta noviembre, el tumor había crecido considerablemente. “Era del tamaño de la cabeza de un bebé. Hay personas que tienen sobrepeso que no se dan cuenta, pero el tumor pesaba 750 gramos. Me molestaba para ir al baño, me presionaba la vejiga”, ejemplificó.

No le quitaron el útero, como habían recomendado, pero tuvo que atravesar una operación a la que comparó con el posoperatorio al de una cesárea. El médico cirujano Guillermo Capuya, quien estaba al mando de la sección ¿Qué edad tiene tu cuerpo? Del programa de Fabianni, explicó que los tumores benignos no suelen ser operados, pero en el caso de Gerez Bosco sí hubo que intervenir por la rapidez con la que crecía.

Finalmente, la diva apuntó que los médicos le sugirieron esperar hasta enero o febrero de este año para intentar tener otro hijo con su pareja. Por el momento, la también conductora no dio señales de estar en la búsqueda de un bebé, pero sí comparte momentos cariñosos con su pequeño hijo a través de sus redes. Y como siempre, luce una radiante sonrisa y un cuerpo tonificado y saludable para cada una de sus fotos.