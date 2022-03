Después de que el actor Juan Yacuzzi, el personaje de "Coqui" en Cebollitas, denunciara en público maltrato infantil en la serie de Telefe, Mercedes Funes fue una de las que habló sobre el tema ya que ella también participó del elenco.

Cabe destacar que Cebollitas fue un programa que quedó grabado en la memoria de muchos niños. Esta tira contaba la historia de un grupo de chicos de barrio que soñaba con jugar al fútbol y llegar a la categoría más alta en el deporte. El nombre del programa fue elegido en representación a Diego Armando Maradona porque "Cebollitas" es el nombre de la selección juvenil de Argentinos Juniors, club en el que jugó el 10 argentino.

La ficción representaba algo que, al parecer, en la realidad no pasaba. La vida llena de alegría e ilusión que mostraban los niños no era cierto fuera de cámaras. “Hay algunos que se volvían muy locos y parecía que se desmayaban, se ponían rojos de gritarnos. Tiraban el papel en el piso y se recontra calentaban. Algunos lloraban y todo. Si llegamos a grabar Cebollitas de nuevo, Diego está vivo y se entera de eso, se arma un quilombo terrible”, fue lo que contó Yacuzzi.

Diego Maradona junto a Dalma y uno de los actores infantiles de Cebollitas.

Este testimonio causó polémica en el mundo de "Cebollitas". Algunos actores salieron a apoyar las declaraciones de Yacuzzi mientras que otros dijeron que no era cierto. En el caso de Mercedes Funes, no quedó en claro a quien apoyaba la actriz de la serie.

Según Funes, en las grabaciones se vivía un clima tranquilo y bueno. Incluso, resaltó que hacían actividades para pasar el rato todos juntos. “Uno habla de los lugares en donde está y yo no formaba parte del elenco de niños. Así y todo, veía a los chicos todo el tiempo y lo que yo observé fue un hermoso y cálido trato para con los chicos de parte de todo el equipo”, fue lo que dijo la actriz en Mitre Live.

Los actores de Cebollitas.

Luego agregó: “apuntadores, asistentes de producción, camarógrafos, venían corriendo, y jugaban, al avión, al tetriz y siempre los vi pasarla bien pero no me parece justo desautorizar a alguien que tuvo o dice tener una experiencia particular pero a todos los trabajadores de Telefe los conozco y son gente hermosa, grandísimos compañeros y nos conocemos hace un millón de años”.

A diferencia de Carmen Barbieri, Dalma Maradona y Brian Caruso que desmintieron la posibilidad de que haya existido abuso o maltrato, Funes prefirió no tomar una postura contundente para inclinarse y tomar partido por uno u otro. De todas maneras aclaró que ella nunca estuvo al tanto pero, eso no quiere decir que no existiera el maltrato. “Yo me solidarizo con los chicos si fue así. No me parece justo desautorizar a nadie pero a todos los trabajadores de Telefe los conozco y son gente hermosa”.