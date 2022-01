Las denuncias de violencia en el set de Cebollitas no cesan. Hasta este momento, se habían hecho públicas las acusaciones de Juan Yacuzzi, Martín Miani, Iván Rossi, Matías Boquete, Mariana Rubio y Pedro Castagna. Ahora, se le suma ahora la de otro integrante del elenco, Marcelo Italiano, que habló de situaciones extremas vividas durante el rodaje.

Marcelo Italiano interpretó al recordado "Sammy" y contó en una entrevista que algunos productores se ponían muy violentos cuando las escenas no salían como se planificaban.

Es así que, Italiano ratificó que durante las grabaciones había maltratos, amenazas y “acciones indeseadas y violentas” de parte de los adultos hacia los chicos. Siempre sucedían cuando alguien no se acordaba las letras de los guiones.

Puntualizando en situaciones específicas, recordó: “Te gritaban si no te sabías la letra o no te cambiabas con la rapidez que pedían. ‘Che, pibe, no seas tan pajero. No seas tan boludo, esto es televisión, esto sale como chorizo. Dale, dale, dale’. A los gritos. Había amenazas también, porque te decían que si no hacías lo que pedían, te mandaban el telegrama”.

Acerca de su paso por Cebollitas, el actor reconoció, en un primer momento, que la experiencia fue de mucho aprendizaje y que había cosas que eran normales, pero otras que no. “En ese momento detecté lo que no estaba bien. Con el tiempo lo ratifiqué y por suerte se está hablando de esto”, comentó.

. Marcelo Italiano dio detalles escalofriantes sobre la violencia en el set de Cebollitas.

Acerca de la situación más extrema que vivió durante una grabación, Italiano recordó que hubo una agresión de parte de un adulto a todo el elenco y que pudo terminar en algo más grave.

“Un productor entró una vez al estudio donde grabábamos y, en determinado momento, a alguien no le salía la escena y la letra. Entró este productor furioso, agarró una silla que estaba puesta sobre la mesa y la revoleó contra una pared. Soy testigo de que no hubo ningún muerto de milagro”, afirmó.

Italiano remarcó que la silla le podía haber pegado a cualquiera que estuviera en el lugar. “Eso fue producto de la ira con la que se manejaba el programa”, sostuvo.

Quiénes son los actores que denunciaron malos tratos y violencia en “Cebollitas”

El escándalo se destapó cuando un año atrás, el intérprete de “El Colo” en la ficción, Diego Vicos, relató su experiencia cuando era menor de edad durante el rodaje a La Nación, y se refirió a las duras exigencias de la tira vespertina de Daniel Dátola y Enrique Torres: “Con ‘Cebollitas’ aprendí la disciplina de grabar un programa diario. Memorizar guiones, grabar, viajar en giras por el interior y el exterior del país. La pasábamos muy bien, pero obviamente teníamos días en que estábamos exigidos, que quería descansar y no dábamos más. Si lo pienso ahora como adulto, era muchísimo”, señaló.

Juan Yacuzzi encarnó a Coqui y fue el primero en salir a contar su experiencia traumática. “Se ponían rojos de gritarnos y había compañeros llorando” , reveló.

y fue el primero en salir a contar su experiencia traumática. , reveló. Martín Miani interpretó a Tomás . Aseguró que durante las temporadas teatrales les daban “café con aspirina para soportar la jornada de trabajo”.

. Aseguró que durante las temporadas teatrales les daban “café con aspirina para soportar la jornada de trabajo”. Iván Rossi, el tanguerito de Cebollitas, también contó que fue víctima de maltrato. “Tenía ocho o nueve años y me pusieron el apodo viagra”, recordó.

"De milagro no hubo un muerto", recordó Sammy de Cebollitas.