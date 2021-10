Según se informó en la autopsia preliminar, Jorge "Acero" Cali, ex campeón mundial de kickboxing de 49 años, padecía una “cardiomiopatía hipertrófica”. Se cree que esa patología, conocida comúnmente como corazón agrandado, sumada a los cuatro stents que tenía fue lo que desencadenó en el infarto fatal.

La cardiomiopatía hipertrófica (CMH) afecta directamente al músculo cardíaco. Se la conoce más comúnmente como una enfermedad de los deportistas, pero puede afectar a cualquiera, cualquiera sea su nivel de acondicionamiento físico.

Es el segundo entre los tipos más comunes de cardiomiopatía. Cuando uno padece de CMH significa que las paredes del corazón son más gruesas de lo normal. Con el tiempo, el engrosamiento del músculo cardíaco puede hacer que el corazón se agrande o dilate.

¿Cuáles son los síntomas?

Desmayarse durante una sesión de ejercicio intenso es a menudo el primer síntoma, y el más dramático, de esta enfermedad. Otros síntomas son la falta de aliento, el cansancio y el dolor en el pecho. Los adultos jóvenes atléticos que mueren de CMH generalmente mueren sin saber que sufrían de esta enfermedad.

Se trata de una patología difícil de diagnosticar en deportistas por ser similar a un fenómeno inofensivo denominado "hipertrofia ventricular izquierda", en el que el ventrículo izquierdo del corazón se agranda debido al acondicionamiento físico.

El hallazgo del cuerpo de Jorge "Acero" Cali

Cali falleció durante la mañana del domingo en un cuarto del Hotel & Spa La Campiña, ubicado en el kilómetro 604 de la Ruta Nacional 5, en las afueras de la capital provincial. Se encontraba alojado en ese lugar desde el pasado viernes junto a un equipo de la empresa Chino Maidana Promotions, organizadora del evento de boxeo realizado anoche en el club Estudiantes.

El ex deportista fue asistido por un grupo médico de emergencia llamado por la consejería del hotel, pero no reaccionó a las prácticas de reanimación. Cali, CEO de la empresa promotora, estuvo acompañado durante el fin de semana por el ex campeón mundial superligero y welter de la Asociación Mundial Boxeo (AMB) Marcos "Chino" Maidana.

Su última aparición pública se produjo en la previa de la pelea estelar de la velada del sábado por la noche, en la que el bonaerenseatrapó el vacante título argentino de la categoría gallo, luego de vencer a su comprovincianopor puntos en decisión unánime.Una imagen lo muestra sonriente sentado junto a los organizadores de la velada, al borde del ring, vestido con una remera negra y con una llamativa cadena dorada., con la que llegó al estadio Luna Park, templo porteño vinculado a la historia grande del boxeo argentino. Allí se enfrentó con otro referente de la disciplina, el "

Una vez retirado de la actividad, apoyado en su carisma, irrumpió en la agenda mediática de los programa de espectáculos, en los que mantuvo polémicas discusiones con otros personajes de su mismo perfil como “Dani La Muerte” (Daniel Díaz León) o Héctor “Tito” Speranza, quienes fueron custodios del fallecido empresario Ricardo Fort.

" Acero" Cali, en esa misma época, se desempeñó como agente de seguridad privada, fue una figura asociada a la noche, y trabó vínculos con representantes de la política nacional, entre ellos, el ex secretario de Comercio InteriorAutodefinido como " peronista",luego de que un informe periodístico lo denunciara como responsable de la destrucción de humedales del Río Luján y la venta irregular de tierras para emplazar emprendimientos propios.