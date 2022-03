Este domingo murió Enrique Pinti, el actor y humorista de 82 años, quien destacó por su verborragia y elocuencia. En las últimas horas, comenzó a circular su "testamento".

¿Qué es eso? Tras la crisis del 2001 empezó a dar vueltas a través de cadenas de mail el "Testamento de Enrique Pinti", donde se desarrollaba un texto que golpeaba al arco político en su totalidad.

Enrique Pinti murió a sus 82 años.

"Es un monólogo que hice en teatro y que en teatro y que está dando vueltas en internet desde hace unos 8 meses. Eso no me molesta para nada. Al contrario, me gusta", enunció en su momento el propio actor.

¿Qué decía el testamento de Enrique Pinti? Cabe destacar que el texto fue publicado en el libro "Del cabildo al shopping" de la editorial Sudamericana.

El testamento de Enrique Pinti

Yo, hombre del medio-pelo argentino, en mis cabales y absolutamente responsable del momento que me toca morir, digo vivir... dejo todo mi agradecimiento a las fuerzas vivas, muy vivas, yo diría avivadas, que me gobernaron con total falta de respeto e identidad profesional.

A los conservadores aristocráticos de la primera hora, les dejo un manual de historia argentina que la relean a ver dónde dice que en una república democrática alguien pueda creerse superior a los demás por cuestiones de linaje y casta, sobre todo, siendo hijos de inmigrantes como cualquiera, un hombre de esa prosapia trucha, con horrorosos latifundios digno del peor señor feudal del medioevo en pleno siglo XXI y cagarse en el pobre insultándolo con una caridad, que en 90 % de los casos es humillante e insuficiente.

A los correligionarios radicales les dejo una brújula para que, al saber dónde está el Sur y dónde está el Norte, sepan también definirse entre la izquierda y la derecha o el centro en vez de ser alternativamente seudobolches o gorilas conservas.

A los distinguidos camaradas de la izquierda argentina les dejo un manual "titulado" ¿Qué es la clase obrera? Con modelo para armar incluido, a ver si así pueden explicarse qué les faltó para lograr un puto voto del laburante que, ante la confusión de prédica que iba desde el hermetismo intelectual a la declaración de guerra de guerrillas, prefiriendo (y esto debe ser único en el mundo) votar a la derecha o apoyar dictaduras populistas.

A los compañeros peronistas les dejo el manual de la contradicción perpetua y fanática donde se explica como un movimiento populista que lucho contra el conservadorismo puede llegar a ser un movimiento conservador que acusa de populista a los que luchan contra los conservadores y cómo se puede glorificar a Evita haciendo todo lo contrario de los que hacía ella. También les dejo un bombo para que lo conviertan en shopping y un CD doble con canciones de Menem y música de Palito Ortega cantado por María Julia.

A los milicos que tengan menos espíritu de cuerpo y a los curas que tengan menos cuerpos y más espíritu. Y a las generaciones venideras sepan que hubo una vez un país rico, grande, lleno de buena gente, al cual unos pocos pícaros avivados hundieron sin remedio.