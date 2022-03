La repentina muerte del periodista, conductor y productor rosarino, Gerardo Rozín, sorprendió a todas las personalidades del espectáculo, la cultura y la política que lo despidieron con sentidos mensajes en las redes sociales al enterarse de la triste noticia. Eugenia Quibel, quien era la pareja de Rozín desde 2015, también eligió su cuenta oficial de Instagram para dedicarle unas bellas palabras de despedida, algunas horas después de su partida a causa de un tumor cerebral.

Quibel, quien era la locutora de La Peña de Morfi, el programa que conducía el periodista fallecido, compartió en su red social una foto que la muestra a ella junto a su pareja, ambos sonrientes. La publicación recibió más de 7.600 Me Gusta, y cientos de mensajes que expresaban palabras de aliento y amor, en una situación tan triste cómo es la que actualmente le toca atravesar a Quibel.

“¿Qué es ser valiente? Enterarse una mañana de una noticia horrible y darle pelea hasta el final. Aferrarse a la vida y aceptar que un día se termina. Transitar el proceso sostenido por afectos, familia y rodeado de amigos. Recibir amor y dejarse abrazar. Llorar, putear, luchar y pensar las mil y una alternativas. Eso sos”, dice el texto que escribió la locutora, junto a la foto.

A continuación, sigue su posteo con una tierna enumeración de las cuestiones distintivas que lo identificaban a Rozín, y que a ella la enamoraban: “Tus ideas brillantes con salidas ocurrentes, las sugerencias generosas para quien buscara tu opinión, tu humor distinto, tus ironías, tu orgullo rosarino y un poco uruguayo también, las playlists de Frisell y Pizzarelli, ‘el dolor auténtico, la alegría sin una mancha’. Y cada uno de nuestros momentos, los descubrimientos gastronómicos (los buenos y los fiascos), los viajes, hacer equipo en la radio, en la tele y en la vida, y una lista de motivos íntimos que me hicieron enamorarme de vos”. Y cerró: “Brindo por vos, canalla”.

Cabe destacar que además de La Peña del Morfi, Quibel y Rozín también compartieron equipo en Radio Pop, y Ponele, el programa que él condujo en Radio Uno. Aunque no se escondían, ambos mantenían un amor de bajo perfil.

Quibel fue la primera pareja con quien se mostró Rozín desde que se separó de la periodista Carmela Bárbaro, en enero de 2014, mamá de su hija, Elena, tras compartir seis años juntos. Previo a su relación con Bárbaro, el conductor de Telefe se había casado con Mariana Basualdo, con quien se divorció en 2004 y fue padre de su primer hijo: Pedro.

De esta manera, Quibel y Rozín habían construido una "familia ensamblada", con los hijos que ambos tenían de sus relaciones anteriores.

Tras su triste partida, es imposible no recordar el emotivo discurso que Rozín pronunció en el brindis en el que se despidió de la televisión argentina por el último programa de La Peña del Morfi de 2021, el 26 de diciembre del año pasado.

”El brindis personal por primera vez me lo guardo. ¿Por qué? Porque lo tengo bien. Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben”, dijo el conductor en esa ocasión en la que también anunció que -a continuación- iría “derecho” a hablar de trabajo; aunque en su caso, lo personal y lo profesional estaban íntimamente ligados.

Ese mismo día, Quibel compartió en redes una foto junto a Rozín “Gente que quiero, de la que aprendo y con quienes me gusta trabajar desde hace una pila de años”, escribió.

La lucha de Gerardo Rozín contra un tumor cerebral

El periodista falleció el viernes luego de luchar contra un tumor cerebral que padecía desde hace más poco más de 12 meses, que lo había obligado a tomar la decisión de abandonar "La Peña de Morfi", el ciclo que conducía junto a Jesica Cirio por Telefe.

La enfermedad que padecía, el último tiempo había alcanzado un estadio "irreversible" a fines de 2021, según reveló el intendente de su ciudad natal y amigo personal, Pablo Javkin.

"Gerardo eligió atravesar esto sin hacerlo público con detalles, hace un año que está en una situación complicada. Estuve con él la semana pasada, es una situación muy dolorosa", había resumido el funcionario en diálogo con Radio 2.