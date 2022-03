"En 'La Peña de Morfi', el alma mater es Gerardo Rozín, a quien le mando un enorme abrazo. Pero él se tomará un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros. Es el creador", había asegurado Iván De Pineda en diálogo con Verónica Lozano, cuando el modelo fue convocado en los últimos días para reemplazar al rosarino en la nueva edición del programa, con fecha de inicio prevista para este 13 de marzo.

Por entonces, aunque de manera críptica, ya se hablaba de la gravedad del estado de salud del periodista, productor y conductor, oriundo de la ciudad santafesina de Rosario y de 51 años, quien murió este viernes producto de un tumor cerebral.

Desde el canal Telefe habían pedido en los últimos días "cautela" con la información, a la vez que confirmaban que Rozín permanecía en un "delicado" estado de salud.

“Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”, se había especificado en una escueta gacetilla.

Gerardo Rozín, acompañado por Jésica Cirio, estuvo en la conducción del programa "La Peña de Morfi" hasta fines de 2021.

¿Qué había dicho Rozín sobre su estado de salud?

En noviembre último, el responsable de ciclos televisivos como "Gracias por Venir"; "Esta noche, libros"; y "Morfi, todos a la mesa" había hablado sobre su estado de salud de ese momento.

Por entonces, había aludido a la licencia que se había tomado del programa de Telefe al poco tiempo de iniciarse, en marzo, la nueva temporada del exitoso programa.

"Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien", aseguró en esa oportunidad, antes de ausentarse por un mes.

En contacto con la prensa, agregó: "Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender, porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario".

"No comento en público detalles que, quizás, no le conté a mi familia, pero estoy bien. Pero sí, tuve miedo, me pegué un susto", finalizó en esa ocasión.

Extensa trayectoria

Rozín nació en Rosario el 18 de junio de 1970. Contó en su momento que fue iniciado en el periodismo cuando tenía 12 años por un amigo de su escuela secundaria, con quien en 1983 hizo un listado de desaparecidos de la última dictadura militar. “Antes que el Nunca Más”, resaltó.

Este trabajo fue publicado en la revista La Gallina Prolija. Poco después, cuando cursaba el tercer año de la secundaria, entro a Canal 3 de Rosario.

Cuando tenía 19 años, ingresó como cronista al diario Rosario/12 y, en paralelo, trabajaba en una radio FM local.

Ya en le Ciudad de Buenos Aires, fue productor del programa "Sábado bus", conducido por Nicolás Repetto, en el que además estaba a cargo del segmento "La pregunta animal" que luego continuó como una emisión.

También fue productor de "Hora clave", programa político conducido por Mariano Grondona; y de "Georgina y vos", de Georgina Barbarossa.

En 2002 estuvo a cargo de la programación de Azul TV en sus últimos meses, antes de que volviera llamarse Canal 9.

En 2007 condujo junto a Reynaldo Sietecase y Maximiliano Montenegro "Tres poderes", que en 2009 fue interrumpido. En paralelo, estuvo al frente de "23 minutos" en el canal C5N.

Desde 2010 condujo en televisión "Esta noche", de lunes a jueves; ya que el viernes cambiaba la temática para convertirse en "Esta noche, libros", dedicado a la literatura, con la coconducción de Eugenia Zicavo.

Fue productor y conductor del programa "Gracias por venir, gracias por estar", con la modelo y actriz Julieta Prandi, los sábados en Telefe, con picos de índice de audiencia de hasta 21 puntos.

Desde 2015 a 2019, produjo "Morfi, todos a la mesa", que lo tuvo como conductor, pero también dejó ese rol por períodos a Carina Zampini, Zaira Nara, Damián De Santo y Leandro Leunis.

Por último, llegó la hora de "La Peña de Morfi", que condujo hasta fines de 2021 y contó con la participacón de Jesica Cirio, entre otros.