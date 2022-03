Enrique Pinti fue uno de los grandes capocómicos, actor, guionista, dramaturgo, humorista y director que vio nacer Argentina. Este domingo la noticia de su fallecimiento conmovió a la sociedad y al mundo del espectáculo. Murió a los 82 años luego de estar internado más de 20 días en el Sanatorio Otamendi, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

El actor estudió castellano, literatura y latín. Pinti se caracterizaba por la gracia y verborragia que desplegaba sobre el escenario desde siempre, las cuales también trasladó a los medios de comunicación cada vez que lo entrevistaban. Él mismo afirmaba tener "la varita mágica para putear y hacer reír".

Falleció Enrique Pinti, un recuerdo de su trabajo

Uno de sus trabajos más recordados es Salsa Criolla que estuvo 10 años seguidos en teatro (1985-1994). Contó con números musicales que hacían un repaso por los momentos más destacados de la historia argentina.

En dicha obra, el actor realizaba un monólogo final de casi media hora que actualizaba año a año y en el que realizaba una reflexión sobre la actualidad social y política de Argentina. Una de las frases que se desprenden es: "Preso no va nadie en Argentina, eso es una religión acá, preso irá el pobre boludo que robó una milanesa porque tenía hambre, los otros no van presos en la pu** vida, de ninguna manera".

"Los gobernantes no tienen que robar y la obra la tienen que hacer de todas maneras. No hay que aplaudirlos cuando abren una escuela, hay que pegarles una patada en el or** cuando la cierran", es otra de las apreciaciones reflexivas que Pinti dice en su monólogo final.

"Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasan la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas", se lo escucha cantar al artista a modo de cierre.

En cuanto a su manera de hablar explicó en una entrevista con Télam que siempre se expresó "igual" y que nunca lo hizo porque "estaba de moda".

"Es la vieja discusión acerca de quién putea bien y quién putea mal: en un caso puede ser muy gracioso y en otro, repugnante. Yo puteaba en mi casa los ocho años ¡y me daban cada viandazo!, aunque después se morían de risa. Esa varita mágica para putear y hacer reír yo la tengo, la tuve desde que era chico”, explicó en 2016.

No sólo sus monólogos en el teatro o entrevistas quedaron para la posteridad. Desde hace décadas quedó inmortalizado en el colectivo argentino una emblemática película del cine nacional: Esperando la carroza. Esta producción dirigida por Alejandro Doria es considerada un film de culto.

Enrique Pinti junto a Guillermo Francella en Casados con hijos.

Pinti hizo una participación especial como actor invitado. Le tocó darle vida a Felipe, primo de los hermanos Musicardi y sobrino de Mamá Cora (Antonio Gasalla), quien tenía problemas con el alcohol. Una de las escenas más recordadas es el diálogo entre Juan Manuel Tenuta y Pinti:

-Felipe, habla Sergio. -¿Qué sergio, qué primo? ¿Qué mamá? ¿Qué tía? Acá no tenemos ninguna tía. ¿Quién habla? Sergio, eh. ¿Conocés a algún Sergio? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Conocés a algún Sergio vos? -¿Quién no conoce a algún Sergio?

"Dios, es un aviso. No tomo más", es otra de las frases de la película que en más de una ocasión es utilizada como meme por los usuarios de las redes sociales.

La política y el espectáculo le dicen adiós a Enrique Pinti en redes sociales

"Enrique Pinti fue un humorista extraordinario que marcó al teatro. Pude disfrutar su arte en su inigualable monólogo musical, “Salsa Criolla”. Con profundo pesar y con el reconocimiento a quien deja una huella, nos toca decirle adiós. Acompaño en su dolor a sus seres queridos", tuiteó el presidente de la Nación Alberto Fernández.

Además de Fernández, otros dirigente políticos de distintos espacios utilizaron las redes sociales para decirle adiós a Pinti.

"Con mucho dolor despedimos a Pinti. Gran artista y persona. Supo retratar con humor y crudeza la realidad de la Argentina de las últimas décadas. Un abrazo a toda su familia y amigos en este difícil momento", tuiteó el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.



Por otra parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, publicó sus sentidas palabras: "Con mucha tristeza, hoy nos toca despedir a uno de los últimos capocómicos de nuestro país. De una inteligencia y un humor excepcionales, Enrique Pinti recorrió los teatros del país y del mundo regalándonos su arte. Un gran abrazo a toda su familia y seres queridos".



"En el Día Mundial del Teatro, se nos va de gira uno de los últimos capocómicos de la Argentina. Mis condolencias y respeto a la familia y amistades del gran Enrique Pinti en este duro momento", tuiteó el secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro.

La Asociación Argentina de Actores despidió a Pinti en las redes sociales.

"Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el 'Muy pronto' anunciado. Sin dudas Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino", publicó en Twitter el Multiteatro Comafi junto a una foto del cartel que promocionaba la próxima obra de Pinti.

Lamentamos el fallecimiento de Enrique Pinti.



Nacido en Buenos Aires el gran actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo habitó con éxito los ámbitos de la televisión, la radio, el teatro y el cine.



Saludamos afectuosamente a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/3RqllhN6X1 — Cultura Nación (@CulturaNacionAR) March 27, 2022

"Hoy despedimos a Enrique Pinti, un artista comprometido que se destacó, no sólo por su verborragia, sino sobre todo por su capacidad de decir. Tuvimos el honor de compartir con él las grabaciones de Generaciones, nuestro especial de ficción de 2018. ¡Te vamos a extrañar!", compartió Fundación Huesped.