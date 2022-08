El popular actor Rodolfo Bebán murió el pasado sábado por la noche a los 84 años. El artista hacía tiempo que atravesaba problemas de salud y residía en un geriátrico.

La triste noticia fue confirmada por fuentes cercanas al artista y fue informada por la Asociación Argentina de Actores: "Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión. Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento".

Bebán había nacido el 25 de mayo de 1938 en Ciudadela y se crió en Morón, donde siempre vivió su madre y residían sus mejores amigos. Hijo del también actor, Miguel Bebán, de joven tenía pensado mantenerse alejado del mundo del espectáculo para convertirse en piloto de avión, pero un casting para una obra de teatro cambió su destino y en 1955 comenzó su carrera de la mano del director Pedro Escudero.

En los 60 saltó al estrellato: su talento y su belleza lo catapultaron como el galán del momento y protagonizó la novela "El amor tiene cara de mujer" junto con Bárbara Mujica y Thelma Biral. Luego obtuvo uno de los roles principales de la versión televisiva del clásico de Shakespeare Romeo y Julieta, acompañado por Evangelina Salazar.

Uno de sus trabajos más recordados fue Juan Moreira, la película escrita y dirigida por Leonardo Favio, que se estrenó en 1973. La adaptación de la novela gauchesca de Eduardo Gutiérrez es considerada un clásico del cine nacional y es una de las cinco películas más taquillera de la historia, con 2.500.000 espectadores.

Pero sin dudas, tenía una debilidad por el teatro. "Mi gran amor es el teatro. Nací y me crié en él. Cuando no lo hago, lo extraño. Sin embargo, tengo que reconocer que la televisión es la que me dio notoriedad y la posibilidad de grandes trabajos. No puedo escupir contra el viento”, dijo en una entrevista del 2014.

Bebán como Juan Moreira

Claudia Lapacó, Liz Amaral Paz y Gabriela Gili: las madres de sus hijos

A mediados de los 60, su creció más debido al comienzo de su relación con la actriz Claudia Lapacó. La pareja se casó y tuvieron dos hijos: Rodrigo y Diego. Luego comenzó una relación con la modelo Liz Amaral Paz, con quien se convirtió en padre de su primera hija: Dolores.

Un tiempo después conoció a Gabriela Gili, el amor de su vida. Tuvieron tres hijos (Facundo, el único que siguió la carrera artística, Daniela y Pedro) y una profunda conexión que se prolongó hasta que la blonda actriz falleció el 29 de diciembre de 1991 mientras dormía debido a un ataque cardiaco.

Gabriela Gili y Rodolfo Bebán.

Sus últimos años

Su último trabajo en televisión fue su participación en la novela "Camino al amor" en 2014. Mientras que su último gran trabajo en un escenario fue en "Filosofía de Vida", acompañado por Alfredo Alcón y su expareja Lapacó.

Desde entonces, su salud se vio afectada por diferentes causas y se refugió en el anonimato. Uno de sus amigos, el actor Jorge Martínez, contó tiempo atrás: "Ahora ya no quiere salir a comer, a veces lo llamo y ni me contesta", aseguró el intérprete.

Había trascendido que residía en un geriátrico y la información se confirmó con la triste noticia de su muerte.